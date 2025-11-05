Raúl Ocampo se quiebra al recordar a Alejandra Villafañe, a dos años de su partida

El 21 de octubre de 2023 falleció Alejandra Villafañe, una talentosa actriz y modelo que se estaba comenzando a consolidar como una de las promesas más brillantes de la televisión nacional. Por lo cual, su pareja Raúl Ocampo se pronunció en las últimas horas, compartiendo nuevos detalles de este duro momento.

Recordemos que Alejandra Villafañe enfrentó durante meses una lucha contra un cáncer agresivo que hizo metástasis en varias zonas de su cuerpo, situación que le terminó quitando la vida. Dicho hecho dejó un gran vacío en la industria del entretenimiento y también en Raúl Ocampo.

Por lo cual, el actor estuvo como invitado en un pódcast de de Juan Pablo Raba: 'Los hombres sí lloran", y allí abrió su corazón sobre uno de los momentos más duros de su vida, el fallecimiento de Alejandra Villafañe, además de compartir cómo vivió la enfermedad de su pareja.



¿Qué mencionó Raúl Ocampo sobre el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

A lo largo de esta conversación, Raúl Ocampo fue totalmente sinceró y afirmó que trató de ocultar su tristeza frente a Alejandra, al punto que explicó que lloraba en el baño. Sin embargo, ella se terminó percatando de todo lo que le estaba ocurriendo a él.

“Yo me iba justo a la ducha huevón a chillar [...] y me acuerdo que hay un día que lo cambia todo. Yo me paro así de la cama, ella tenía también el sueño muy liviano, yo me imagino que por los medicamentos, por el dolor, y yo me siento en la cama, se me viene el sentimiento, ¿Sabes? yo lo que pensaba ahí era, yo quiero que pase un milagro, pero lo que ven mis ojos, lo que siente mi cuerpo, lo que a veces piensa mi mente, no me está ayudando", dijo Raúl Ocampo en esta entrevista.

Sumado a esto, comentó que había momentos donde por más optimista que deseaba ser con Alejandra Villafañe, no podía ocultar su tristeza, al punto que reveló que en una ocasión ella lo descubrió con ganas de llorar por toda la situación que vivieron en esos momentos.

“Me volteo, me estira la mano y de verdad te lo juro, con las fuerzas que tenía, porque qué mujer, me hace así y me dice ¿Lloramos, en esta lloramos juntos?’ y yo uff, en esta lloremos juntos marica”, agregó Raúl con relación a su pareja. Sin embargo, enfatizó que ese momento fue muy bello, debido a que vivió el presente con Alejandra y dijo que: “en el presente somos totalmente eternos.”

