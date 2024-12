Famoso actor de Hollywood, compró reconocido equipo de futbol bogotano

Hoy en día es común ver cómo algunos empresarios ven en el fútbol una oportunidad de negocio importante, por ejemplo algunas marcas de bebidas energizantes, han comprado algunos equipos o incluso algunos magnates árabes ven en el fútbol un negocio fructífero.

Pero hasta hace poco hubo un actor y empresario que rompió los esquemas al comprar el club galés Wrexham AFC, un equipo que actualmente está en la segunda división inglesa y se trata del actor canadiense Ryan Reynolds. Él, conocido por su papel en 'Deadpool', junto a la también actriz Eva Longoria adquirieron al emblemático, Equidad seguros.

¿El primer escalón para los megaricos en el fútbol colombiano?

La historia de Reynolds en el mundo del deporte no es nueva. En 2020, junto con su socio Rob McElhenney , adquirió el club galés Wrexham AFC, un equipo de la quinta división inglesa.

Su inversión y compromiso con el club transformaron a Wrexham en una historia de éxito, culminando con su ascenso a la League Two en 2023. Este logro no solo revitalizó al equipo, sino que también capturó la atención global gracias al documental "Welcome to Wrexham".

Actor de Hollywood compró equipo bogotano







Reynolds, en compañía de los actores e inversionistas del grupo Tylis-Porte ha compartido el interés de hacer presencia en las ligas de fútbol para potenciarlas. El fútbol colombiano, conocido por producir jugadores de clase mundial como, encaja perfectamente en esta visión.

Además, la riqueza cultural y la pasión por el deporte en Colombia ofrecen una oportunidad para conectar con el pueblo latinoamericano.

Otra motivación clave podría ser la posibilidad de replicar el modelo de Wrexham, donde la combinación de una narrativa inspiradora y contenido multimedia generó ingresos significativos y una base de seguidores internacionales.

Impacto potencial en el fútbol colombiano

La llegada de Reynolds podría traer beneficios tangibles e intangibles al fútbol colombiano:



Inversión financiera : la inyección de capital podría mejorar la infraestructura del club, desde instalaciones de entrenamiento hasta la contratación de jugadores y entrenadores. Exposición internacional: la participación de una figura global como Reynolds atraerá la atención de medios internacionales hacia la liga colombiana. Desarrollo del talento local : con recursos adicionales, el equipo podría invertir en academias juveniles y programas de desarrollo, fortaleciendo el futuro del fútbol colombiano. Marketing y fanáticos : la presencia de Reynolds puede atraer nuevos seguidores al equipo y al fútbol colombiano en general, creando una base de fans más allá de las fronteras del país.

