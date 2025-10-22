Revelan contundente regla de Jennifer López con sus ex: “Estás muerto para mí”

Jennifer López volvió a ser tendencia tras confesar cuál es su regla de oro cuando una relación termina, en una entrevista reciente, la cantante y actriz de 56 años aseguró que, una vez pone fin a un romance, no hay vuelta atrás: “Cuando termina, estás muerto para mí”, dijo sin titubeos, dejando claro que cerrar ciclos es, para ella, una forma de amor propio.

La artista, conocida por su carrera exitosa en la música, el cine y la televisión, ha vivido romances muy mediáticos. Desde Ojani Noa, su primer esposo, hasta Marc Anthony y Ben Affleck, cada historia ha estado bajo la lupa pública.

Sin embargo, con el paso del tiempo, López ha aprendido que mantener contacto con exparejas puede abrir heridas que ya deberían estar cerradas.

¿De dónde surge la famosa regla de Jennifer López?

La intérprete de On the Floor, habló sobre su filosofía durante una conversación con el presentador Howard Stern, al ser consultada sobre si mantiene amistad con sus ex, respondió de forma cortante: “No, cuando algo se acaba, se acaba. No hay espacio para volver atrás”.



La declaración generó debate, pues algunos la interpretaron como una postura fría, mientras que otros la consideraron una muestra de madurez emocional.

Ahora bien, J.Lo explicó que no se trata de rencor, sino de autoprotección emocional: “No estás muerto literalmente, pero para mí, esa relación ya no existe. Aprendí a seguir adelante sin mirar atrás”, agregó. La cantante también destacó que, aunque mantiene respeto por quienes compartieron parte de su vida, no cree en reabrir vínculos del pasado.

¿Qué pasa con la relación de Jennifer López y Ben Affleck?

Su relación con Ben Affleck ha sido una de las más comentadas de Hollywood, tras una boda de ensueño en 2022, los rumores de crisis no tardaron en llegar, aunque López evita dar detalles sobre su separación, su frase parece confirmar que, una vez decidió cerrar ese capítulo, lo hizo sin intención de reconciliación.

Aun así, fuentes cercanas aseguran que entre ambos hay respeto profesional y cariño mutuo, aunque cada uno sigue su camino.

La “regla” de Jennifer López no solo habla de sus relaciones, sino también de su crecimiento personal, después de décadas bajo la mirada del público, la artista aprendió a priorizar su estabilidad emocional y su mensaje conecta con muchas personas que buscan cerrar relaciones tóxicas o aprender a soltar lo que ya no aporta bienestar.

“Cerrar una historia no significa odiar, sino agradecer y seguir”, expresó López, dejando claro que el perdón y la distancia pueden convivir. Su manera de amar y de soltar, se ha convertido en una lección de empoderamiento para quienes la siguen desde hace años.

