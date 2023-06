Concierto de Greeicy y Mike Bahía terminó en tremenda mechoneada

La intolerancia y falta de respeto que se vive en diferentes zonas del país se ha visto en abundancia, esto debido a distintos factores que, en ocasiones, puede estar motivado por el consumo de bebidas alcohólicas, dejando estragos como riñas o peleas que terminan en lamentables situaciones.

Así sucedió recientemente en Ibagué, Tolima, mientras que se celebraban las fiestas de San Juan y justo durante una presentación de la pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía.

La celebración de las fiestasen Ibagué se ha caracterizado por ser un momento cultural bastante estructurado, el cual sigue sorprendiendo a sus asistentes, por tal razón, para este año los invitados especiales fueron Greeicy y Mike Bahía , una pareja de cantantes que le ha dado la vuelta al mundo con sus agradables canciones que en su mayoría tratan de amor, mezclado con el género urbano.

Sin embargo, no todo salió como lo esperado y en un video quedó evidenciado que hubo una fuerte pelea entre varias mujeres que terminaron mechoneandose y agrediéndose unas a otras con puños y golpes con distintos objetos, además de lanzarse de manera violenta.

Por su parte, los hombres que las acompañaron se dedicaron a separar a la mujeres que no soltaban los cabellos y hacían más difícil parar la pelea.

Todo transcurría mientras los artistas presentaban su espectáculo y cantaban sus más representativas canciones, aunque esto no le importó mucho a quienes estaban protagonizando el bochornoso acto.

Luego de su viralización en redes sociales surgieron varios comentaron al respecto: "Más riñas o peleas hacen parte de la cultura de un pueblo", "Indignante estás imágenes, ya no las mujeres se toleran, no hay respeto, no hay nada", "Y eso que son Dibas = Dibague".

Finalmente, muchos se encargaron en mostrar otros espectáculos positivos que protagonizó la ciudad cuyos organizadores prepararon con demasiado esfuerzo para representar su cultura y amor por el arte, ya que no solo debía destacarse lo malo.

