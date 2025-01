Oleada de protesta contra el Dr. Bayter por su ataque al tamal tolimense

Una fuerte polémica se desató en el departamento del Tolima y rápidamente se extendió por todo el país tras las declaraciones del Dr. Bayter , un médico internista y conocido influencer , quien se refirió de manera despectiva al tradicional tamal colombiano.

El comentario, realizado el pasado 3 de enero, y en el que se refiere a este plato típico como "un mierda" ha generado indignación entre habitantes, autoridades locales y figuras de la gastronomía nacional.

En un video publicado en sus redes sociales, el Dr. Bayter criticó con dureza el valor nutricional del tamal y utilizó un lenguaje poco apropiado al referirse a este plato típico.

"El arroz es un carbohidrato que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que no tiene aminoácidos, que no tiene ni mierda, pero no el pastel que tú dices que es sanador, si tú te das cuenta, mira, vamos aquí a hablar a calzón quitado, miren lo que tiene de arroz, miren lo que tiene de arroz, miren lo que tiene de papa. Es una mierda", dijo el médico en su publicación.

Reacciones contra Dr. Bayter tras críticas al tamal

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de críticas en redes sociales, así como pronunciamientos oficiales. El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, respondió enfáticamente: "Doctor Bayter, el tamal no es una mierda, es una comida típica ancestral que reúne historia y desarrollo cultural. Entendemos su forma, su estilo, pero en esta nueva cultura no se puede maltratar, maldecir nuestra historia y nuestra cultura gastronómica".

Además, el capítulo Tolima de la Asociación Colombiana de Restaurantes (ACodres) manifestó su rechazo señalando que los comentarios del Dr. Bayter "atacan a una gran parte de la población y de las familias que viven de realizar este plato típico al que consideran una joya gastronómica mundial".

Una ofensa a la cultura tolimense

El tamal es uno de los símbolos gastronómicos más representativos del Tolima y del país, con variaciones que van desde el tamal santandereano hasta el costeño.

Este plato, elaborado tradicionalmente con masa de maíz, arroz, carne, garbanzos, huevo y envuelto en hojas de plátan o, tiene un profundo arraigo en la cultura colombiana. Su elaboración es considerada una tradición familiar y comunitaria q ue se ha transmitido de generación en generación.

"Hay una gran polémica que nace en el departamento del Tolima porque el doctor Bayter , que es este señor tan viral, médico, yo no sé si es nutricionista, charlatancito un poquito. A mí me parece como lagartoso", dijo Felipe Zuleta en Mañanas Blu.

Por su parte, Néstor Morales, director del programa, añadió: " Se metió con una cosa sagrada para los tolimenses que es el tamal. Imagínese, dice que el tamal es una mierda y se equivoca el Dr. Bayter, le está respondiendo todo el mundo, pero con razón".

El Dr. Bayter cuenta con una audiencia de más de 3.7 millones de seguidores en Instagram, lo que amplifica significativamente el impacto de sus opiniones.

Diversos profesionales de la salud, incluyendo endocrinólogos y nutricionistas, han salido en defensa del tamal, destacando que, a pesar de ser un alimento con un alto contenido calórico , también aporta nutrientes esenciales y forma parte de una dieta equilibrada cuando se consume con moderación.

