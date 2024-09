Alzate y la época en que buscaba comida en la basura: "Aprendí a sobrevivir en la calle"

Alzate, uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia, no siempre vivió los momentos de éxito y fama que hoy disfruta. Con canciones como ‘Maldita Traición’ que lo han llevado al reconocimiento nacional e internacional, su camino hacia el éxito estuvo lleno de sacrificios y dificultades.

En una entrevista en The Juanpis Live Show, el artista paisa abrió su corazón y reveló algunos de los momentos más duros que vivió mientras intentaba cumplir el tan anhelado “sueño americano”.

Durante su conversación, Alzate compartió cómo, al vivir en Estados Unidos en condición de inmigrante ilegal, tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. “Me llamaba mi mamá preocupada por mí para saber cómo estaba y yo le mentía, le decía que estaba comiendo mejor que nunca”, confesó el cantante.

Sin embargo, la realidad era otra. Alzate contaba que en parte su alimentación venía de la basura de restaurantes de lujo. Lo que para muchos era un desecho, para él significaba la diferencia entre pasar hambre o no.

En Estados Unidos botan comida empacada, no permiten que toque otros alimentos, ni químicos en la basura, eso para mí costaba lo de tres días de trabajo Alzate

¿Por qué Alzate vivía en las calles en Estados Unidos?

La experiencia de vivir en la calle le enseñó a Alzate a valorar lo esencial. "Aprendí a sobrevivir en las calles, a ahorrarme un billete. Me bañaba en baños públicos, los llaman albergues, y realmente yo no necesitaba una casa", comentó.

Incluso dormir se convirtió en un reto. "Las pocas horas que necesitaba para descansar las pasaba en un paradero de buses, me acostaba en una banca y, cuando la policía me preguntaba qué hacía, les decía que estaba deprimido".

El artista detalló que eran momentos muy difíciles en que tenía hasta tres trabajos, trabajaba 18 horas al día para ahorrar, para poder conquistar sus sueños por lo tanto no gastaba plata en arriendo y prácticamente tampoco lo hacía en alimentación.

A pesar de lo difícil que fue, Alzate asegura que no guarda rencor por esa etapa de su vida. “Fue una época que amo, no la extraño, pero sí me dejó demasiadas enseñanzas”, afirmó con seguridad. El tiempo que pasó sobreviviendo en la calle le permitió desarrollar una fortaleza interna que, según él, lo preparó para enfrentar cualquier obstáculo que pudiera presentarse en su carrera y en su vida personal.

Fueron ocho años de vivir como inmigrante ilegal en Estados Unidos, y aunque ese periodo estuvo lleno de dificultades, también fue el comienzo de su éxito.

Empecé a cumplir el sueño americano, pero no todo fue fácil. Hubo un momento en el que volví a perderlo todo

Alzate residió en California durante casi 18 años, en los cuales experimentó tanto el éxito como el fracaso, pero siempre con la convicción de que cada experiencia formaba parte de su crecimiento personal y profesional.

