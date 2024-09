Alzate tuvo que despedirse de su papá a punto de morir, pero ocurrió algo inesperado

El reconocido cantante de música popular,Alzate, reveló anteriormente una de las experiencias más duras de su vida familiar: la vez que su padre, tras una cirugía de rutina por cáncer de próstata, estuvo a punto de morir, pero fue salvado de manera inexplicable.

Esta experiencia lo marcó profundamente, y él mismo la describe como un "milagro" que les devolvió la esperanza cuando ya se habían despedido de su ser querido.

La historia comienza cuando, durante un examen de rutina, a su padre se le detectó un cáncer de próstata incipiente. "Era cáncer, pero no había metástasis ni nada de eso", señaló Alzate.

La noticia, aunque alarmante, les permitió actuar de manera rápida. "Nos tranquilizó mucho el equipo médico cuando nos dijeron que, ojalá todos se dieran cuenta de que tienen cáncer así, a tiempo", comentó el cantante.

Publicidad

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la familia decidió optar por la cirugía en lugar de la quimioterapia, ya que el cáncer no estaba generando síntomas graves ni representaba una amenaza inmediata.

El día de la operación llegó y todo parecía ir bien. Los médicos confiaban en un procedimiento sencillo, sin riesgos mayores. "Era una decisión no urgente. Se suponía que todo sería fácil", recordó Alzate, quien para ese momento se encontraba de gira.

Publicidad

Sin embargo, lo que debía ser una intervención sin complicaciones terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando los médicos perforaron un órgano durante la cirugía. Esto provocó que el padre del artista tuviera que ser trasladado de emergencia a la unidad de cuidados intensivos.

"Nos despedimos", confesó Alzate. Estar lejos de su familia y continuar con sus compromisos profesionales mientras su padre luchaba por su vida fue una de las pruebas más difíciles que ha enfrentado.

“No me sentía preparado para perder a mi papá. Antes no entendía cómo otros cantantes se iban de gira con un familiar grave; yo pedía que eso nunca me pasara, y me pasó”, añadió con sinceridad.

Días después de estar en cuidados intensivos, cuando el pronóstico era incierto y la familia de Alzate ya temía lo peor, ocurrió lo inesperado. "Mi papá despertó, y por eso estamos de celebración hace dos meses, no lo esperábamos", confesó el artista con alivio y gratitud.

Publicidad

La mejoría repentina de su padre, cuando ya se habían despedido de él, sorprendió tanto a los médicos como a sus familiares. Para Alzate, fue un milagro, una bendición que les recordó lo valioso que es el tiempo en familia.

Según sus palabras esta experiencia los hizo más conscientes de la importancia de compartir tiempo de calidad con sus seres queridos y valorar cada momento juntos.

Publicidad

Mira también: Alzate se molestó por críticas a su nueva canción