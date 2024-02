Alzate y Pasabordo le rendirán un homenaje a Darío Gómez, ‘El Rey del Despecho’

Luego de que el reconocido cantante de música popular Alzate publicará en su cuenta de Instagram un video en donde expresó la triste noticia de no haber podido asistir al entierro de su gran ídolo, Darío Gómez,en donde muchos se identificaron de igual manera con él.

En ese video el artista reveló su pesar de no haber podido asistir al funeral de quien fue y será su gran ídolo, en ese momento lo recordaba con las mismas canciones del "cucho" como él cariñosamente le decía a Darío Gómez.

Fue así como reveló los detalles del porqué no pudo asistir, y explicó que había sido por cuestiones de trabajo, pues él, para ese día, estaba de gira por los Estados Unidos, y que la tristeza y la nostalgia lo habían embargado.

Finalmente, contó lo que nadie sabía hasta ese momento, y fue el hecho de que no ha podido visitar la tumba de Darío Gómez hasta el día de hoy para despedirse como se merece, 'El Rey del Despecho', aunque reconoció que ya lo ha hecho pero de manera simbólica junto a sus fans.

Ahora, ante este hecho y luego de que revelara su tristeza por no haber podido ir hasta el cementerio a despedir al maestro. Muchos usuarios empezaron a expresarle al artista que, también sentían esa necesidad de poderse despedir de su ídolo.

Pero no solo fueron sus seguidores los que les expresaron ese deseo de poder visitar al maestro Darío Gómez, ante este hecho se sumaron también los artistas de la reconocida agrupación Pasabordo, quienes le extendieron la invitación a Alzate para ir a cantarle.

“Muchos me escribieron, los medios, ustedes, insistiendo en que visitará la tumba del "cucho", del maestro Darío Gómez, y unos de ellos fueron, un grupo muy especial para mí fue Pasabordo qué, me está haciendo una invitación como muchos de ustedes”.

La invitación se la hicieron a través de un video, en donde los jóvenes de la agrupación, también revelaron que ellos tampoco lo han podido ir a visitar, y le dijeron que le tenían una propuesta para ir a cantarles juntos al maestro, y de igual manera le extendieron la invitación a todo aquellos que quieran asistir.

“Alzate parcero como vas, vimos el video que subiste a Instagram en estos días y la verdad nos conmueve mucho parce porque no pudiste acompañar al maestro Darío Gómez ni el cementerio, ni el funeral, nosotros tampoco lo pudimos hacer y el maestro se merece un homenaje”. Fueron las palabras de los integrantes de la agrupación.

