Rubén Blades le respondió a Willie Colón, y le dijo que ‘Siembra' no es de su propiedad

El reconocido cantautor Rubén Blades ha utilizado sus redes sociales y sitio web oficial para abordar las recientes controversias y especulaciones que dijo Willie Colón, en torno al disco ‘Siembra 45° Aniversario’, grabado en vivo en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de mayo de 2022, por el cual ha sido galardonado con el premio Grammy.

Este pronunciamiento surge después de que el también legendario músico Willie Colón hiciera comentarios en un video afirmando que el álbum premiado era una reproducción del trabajo original que el como productor realizó. En respuesta, Blades ha aclarado varios puntos clave.

En su comunicado, el artista panameño explicó el motivo detrás de la regrabación de canciones que había interpretado en el pasado bajo el sello de Jerry Masucci. Blades indicó que, al ser los másters originales propiedad de Fania, se ha embarcado en la tarea de volver a cantar y grabar estas canciones para reclamar la propiedad sobre su obra.

"Estoy re-grabando temas que hice antes bajo otros sellos. Lo hago para poder ser el dueño de los ‘másters’ de mis composiciones musicales. Los que hice antes hoy son propiedad de multinacionales, aunque algunos álbumes están revirtiendo finalmente a mi control por haberse vencido los plazos que favorecían a sellos disqueros. Quise grabar ‘Siembra’ para obtener la propiedad de mi trabajo, cuyo máster original hoy es de Fania Records", explicó Blades.

Publicidad

Asimismo, Rubén Blades subrayó su participación en ‘Siembra’, lanzado en 1978 por Fania Records, y aseguró que fue una colaboración entre él y Willie Colón, no un proyecto exclusivo del trombonista. Destacó la contribución de la orquesta, músicos invitados, arreglistas y el ingeniero de sonido Jon Fausty en la realización del álbum.

Álbum Siembra 45 Aniversario /Foto: Instagram @ruben.blades

"La Fania Records lo consideró el álbum ‘Siembra’ como una colaboración y no como un álbum individual […] No fue un álbum de Willie Colón, ni fue un álbum de Rubén Blades. Hay que incluir a su excelente orquesta, a los músicos invitados, a los arreglistas, al gran Jon Fausty, su ingeniero de sonido, a Irene Perlicz. El éxito de cualquier empresa tiene muchos componentes y ‘Siembra’ no escapa a este axioma", afirmó Blades.

Además, reconoció el papel fundamental de Willie Colón como productor del álbum y agradeció su apoyo y experiencia en el proceso de grabación. Sin embargo, destacó que el éxito de ‘Siembra’ se debe a la colaboración de diversos talentos y el respaldo del público internacional.

Publicidad

"Pero ese álbum no le pertenece a él solamente, aunque su conocimiento técnico indiscutiblemente hizo de la grabación algo especial. Sin mis canciones no hubiese existido el álbum. Sin la orquesta, sin los arreglistas, sin los Dj’s que programaron el disco y sin el público internacional que lo apoyó, ‘Siembra’ no habría alcanzado el éxito", concluyó Rubén Blades.