Alzate hace reveladora confesión sobre Darío Gómez que muy pocos sabían

Alzate, uno de los cantantes de música popular de más renombre en nuestro país, es sin duda un hombre que logró posicionarse dentro del género, gracias a su esfuerzo y dedicación y rápidamente se convirtió en uno de los artistas más queridos por los colombianos.

El artista hizo una revelación algo nostálgica, acerca de uno de sus ídolos más queridos, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí se le ve recordando con nostalgia a Darío Gómez o el “cucho”, como él cariñosamente lo llamaba.

“Estoy aquí todo nostálgico escuchando las canciones de Darío, el 'Rey del Despecho', del cucho como yo lo llamaba”. Mientras de fondo se escucha una de las canciones más sonadas de Darío Gómez, “Si negabas que buscabas”.

Fue así como empezó a relatar e hizo una confesión, sobre el por qué no pudo asistir al entierro de su ídolo. Para ese fatídico día el artista cuenta que se encontraba en Estados Unidos, realizando una gira de conciertos y dijo que el dolor y la nostalgia lo embargaron en ese momento.

“Cuando él murió yo estaba en una gira en Estados Unidos y yo no pude ir al entierro y esa nostalgia y ese dolor que me entró a mi fue increíble, estuve a punto de dejar tirado mis conciertos ", reveló. Sin embargo, gracias a los consejos de su hermano no lo hizo.

El cantante tenía para ese momento dos presentaciones, una en las Vegas y otra en San Francisco. Fue entonces, dice Alzate, que su hermano lo calmó y le hizo reflexionar preguntándole, “Qué crees que haría Darío en estos momentos que ya está en el cielo; no pues, no abandonar a sus fans”, terminó por decir el artista.

Finalmente, hizo la confesión de la cual muy pocos sabían hasta el momento y dijo que a la fecha no ha podido ir al cementerio para poder despedirse y que le da mucha nostalgia escuchar las canciones de Darío Gómez.

“No he podido ir al cementerio, no he podido irme a despedir, me da mucha nostalgia escuchar las canciones de Darío, del cucho”, recalcó y terminó diciendo que de manera simbólica si lo ha hecho en compañía de los fans y que en ocasiones le rinde homenajes como en lo hizo con este video.