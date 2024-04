¿Alzate llegó entonadito a entrevista?: "Tequila pa' poder estar parado"

Alzate es uno de los cantantes de género popular que más se ha ganado el cariño de su público. Desde sus inicios ha contado cómo ha logrado llegar a la cima haciendo grandes esfuerzos, incluso se hizo viral su anécdota de estar a punto de renunciar a su sueño y fue en ese momento en el 'pegó' su primera canción "Maldita traición".

Antes de su visita a La Kalle el cantante paisa hizo una confesión sorprendente justo antes de conceder una entrevista exclusiva para el programa El Klub dirigido por Jhovanoty. El artista, conocido por su cercanía y humildad con el público, reveló que tuvo que recurrir a un poco de "Tequila pa' poder estar parado", dadas las extenuantes circunstancias que lo precedieron al encuentro.

Alzate, quien acaba de aterrizar en Colombia tras un vuelo procedente de Londres, compartió con Yaya, la presentadora del programa, algunos detalles íntimos que normalmente guarda para sí. "Una, acabo de aterrizar hace dos horas de Londres, segunda, llevo 30 horas sin dormir. Y la tercera es que me tomé un tequila antes de esta entrevista la verdad pa' poder estar parado", confesó el cantante con una franqueza que pocas veces se ve en figuras de 'grueso calibre'.

Las anécdotas de vida de Alzate

Pero la entrevista no solo giró en torno a su agotador itinerario y la curiosa anécdota del tequila. Alzate se abrió de corazón para hablar de temas más profundos y personales, como la estrecha amistad que mantiene desde hace años con su mejor amigo, quien actualmente enfrenta una dura batalla contra el cáncer. "Mi amigo se me está muriendo de cáncer... Lo quiero mucho y trato de darle todo mi apoyo porque él no sale después de asistir a las quimioterapias", compartió Alzate, mostrando un lado vulnerable que raramente se ve en el escenario.

La vida de Alzate no ha estado exenta de desafíos. El cantante rememoró los días en que tuvo que trabajar en burdeles para salir adelante, una experiencia que, según él, le enseñó valiosas lecciones sobre la vida y el trabajo. "Yo empecé limpiando burdeles, después pasé a ser cocinero y con eso me pagué mi carrera de aviación", narró, evidenciando que su éxito actual es el resultado de un camino lleno de obstáculos superados.

Esta entrevista no solo nos dio una mirada más íntima a la vida del artista detrás del micrófono, sino que también reafirmó su lugar como uno de los cantantes más queridos y respetados en la escena musical colombiana. A pesar de la fama y el reconocimiento, Alzate sigue siendo ese amigo cercano que, incluso en momentos de cansancio extremo, encuentra en un simple tequila la fuerza para seguir adelante y compartir su historia con el mundo.

