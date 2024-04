Alzate revela detalles de su trabajo en burdeles: "Con eso me pagué mi carrera"

Uno de los cantantes de género popular que más se ha ganado el cariño de la gente es Alzate, quien comenzó su carrera musical haciendo grandes esfuerzos, incluso se hizo viral su anécdota de estar a punto de renunciar a su sueño y fue en ese momento en el que se le pegó una canción.

Durante sus entrevistas el cantante ha sido transparente con su vida, por eso en El Klub decidimos preguntarle, no sobre los inicios de su vida artística, sino los primeros pasos que dio a nivel laboral, ya que supimos que tuvo que trabajar en burdeles.

Al decirle, recordó con orgullo esos momentos, pues de acuerdo con lo que nos contó, él tuvo que iniciar limpiando estos establecimientos: “Yo que los limpiaba, vive sucio, yo empecé limpiando burdeles, después pasé a ser cocinero y con eso me pagué mi carrera de aviación”.

En medio de su relato, nos reveló que gracias a su compromiso logró destacar en ese trabajo, llegando a oídos de su dueño, un hombre que tenía mucho dinero y que lo hizo prácticamente su mano derecha: “Me enseñó demasiado acerca de administrar el dinero, de como tratar los empleados, de como ser persona, que el dinero definitivamente es una herramienta y no la felicidad”

Publicidad

También nos contó que cuando su sueño de ser piloto se estaba volviendo una realidad tuvo que tomar la decisión de dejar ese trabajo y fue algo difícil de hacer: “Él casi llora, él no podía, eso fue casi un tema de lealtad también de él, de parte mía, no me quería dejar ir”.

Así mismo, indicó que lo que más aprendió de este trabajo y de su dueño fue a no mostrar lo que tenía, a ser humilde, algo que ha caracterizado al cantante a lo largo de su carrera. Así mismo, enfatizó en que es importante recordar de donde venimos, ya que él no sería quien es sin haber pasado por ahí.

Publicidad

Te puede interesar: “Me mandan videos de mujeres pariendo con mis canciones”: Diego Torres