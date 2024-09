El día que a Alzate se lo llevó la Policía y lo echaron a la cárcel: “Pasé lo más de bueno”

El reconocido cantante de música popular, Alzate, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del género en Colombia y está en el corazón de sus seguidores de distintas generaciones. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha sido fácil y ha estado marcado por diversas experiencias, una de las más sorprendentes ocurrió durante su estadía en Estados Unidos.

Alzate, cuyo nombre completo es Jorge Andrés Alzate Ríos, nació el 28 de septiembre de 1980 en Medellín. Desde pequeño, estuvo rodeado de un ambiente de servicio comunitario, ya que sus padres, Jorge Alzate y Gloria Ríos, eran misioneros cristianos que dedicaban su vida a ayudar a las comunidades más necesitadas de Colombia. Esta crianza influyó en su visión de la vida y el mundo.

Desde su infancia, Alzate mostró interés por la música. A los ocho años comenzó a vender mangos en las calles y decidió tomar clases de piano, aunque inicialmente no se sintió atraído por el instrumento. Sin embargo, con perseverancia, logró convertirse en un pianista profesional. La música fue el medio que encontró para expresar sus sentimientos y vivencias personales, y a los 13 años ya había compuesto su primera canción.

Alzate, cantante colombiano Foto: Instagram @alzatemusica

¿Por qué Alzate estuvo en prisión?

Publicidad

En una entrevista en The Juanpis Live Show, el artista paisa compartió una anécdota que jamás olvidará: una vez fue arrestado en Estados Unidos debido a un malentendido relacionado con su identidad. Esta experiencia, aunque angustiante, terminó siendo una historia que el cantante cuenta con humor.

"Yo estaba feliz, había terminado un día agotador de trabajo en la construcción y me dirigía a mi casa. De repente, me paró la policía mientras iba en un toyotica que botaba puro humo", recordó el cantante.

Publicidad

En ese momento, su visa de estudiante (con la cual viajó) estaba a solo 20 días de vencer y había perdido sus papeles dos días antes. "Me preguntaron cómo me llamaba y respondí Jorge Andrés Alzate, pero en Estados Unidos estaba registrado con el apellido de mi mamá, Ríos. No me encontraban en el sistema y me llevaron al calabozo".

"Pasé lo más de bueno en el calabozo": Alzate

Lejos de ser una experiencia traumática, Alzate relató que pasó lo más de bueno en el calabozo. A pesar de la situación, se encontró con personas que enfrentaban desafíos aún mayores, como migrantes mexicanos que le contaban sobre sus travesías a través de ríos y desiertos, y los peligros que afrontaban en su búsqueda del sueño americano. Al día siguiente, el malentendido fue aclarado, y la policía, apenada por la confusión, lo liberó.

Me sacaron del calabozo y el oficial me dijo: 'se chupó un día de cárcel por huev#$'. Estaban tan apenados que incluso me llevaron a recoger a mi esposa en una patrulla Alzate

Publicidad

L

a vida de Alzate en Estados Unidos no solo le enseñó sobre el esfuerzo y la lucha diaria, sino también sobre cómo enfrentar las dificultades con humor y gratitud. Este incidente, que podría haber sido negativo, se convirtió en una historia más que compartir y que refleja su resiliencia.

Mira también: