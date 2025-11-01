VIDEO: Pareja genera polémica al escalar montaña con su bebé de dos meses

Una pareja lituana recibió una ola de críticas en redes sociales, al intentar escalar el monte Rysy, el pico más alto de Polonia, con 2.499 metros de altura, llevando a su bebé de nueve meses en brazos, sin la protección adecuada para este tipo de actividades de alto riesgo.

Pese a la recomendación de los guías locales de no hacer la actividad debido a las condiciones climáticas, decidieron emprender viaje sin el equipo de seguridad necesario poniendo en riesgo sus vida y la del bebé.

Tanto es así que el personal del refugio Chata pod Rysami alertó a la pareja sobre las condiciones peligrosas, insistieron en continuar el ascenso sin el equipo correspondiente. Después pidieron crampones a otros excursionistas, quienes se negaron a dárselos por razones de seguridad.

El incidente ocurrió en la región de los Montes Tetras, donde el sendero se encontraba cubierto de hielo y nieve dura. Una vez llegaron a la cima, se dieron cuenta que el descenso era peligroso y decidieron pedir ayuda, ante esta situación un guía polaco ayudó a descender al niño, mientras que la pareja bajaron por su cuenta.

#Viral | 👶⛰️ Lo que debía ser una experiencia familiar terminó en un rescate de emergencia y un intenso debate global.



Una pareja lituana fue captada intentando subir el monte Rysy, la cima más alta de Polonia, con su bebé de nueve meses en brazos.



¿Cómo reaccionaron las redes sociales los usuarios de las redes sociales?

Una vez se viralizó este video en redes sociales, los cibernautas mostraron su indignación sobre la pareja que escaló una montaña con su bebé de dos meses. Donde un alto porcentaje calificó la acción de los padres como irresponsable y peligrosa, al punto que destacaron que al exponer al menor a estas condiciones atentan contra los principios básicos.

“La aventura nunca debe ser por encima de la seguridad”; “Sigo pensando que la gente que quiera tener un hijo debería pasar por una aprobación psicológica”, entre otros comentarios son los que se pueden evidenciar en redes sociales en frente de este caso.

Tanto es así que muchos pidieron a las autoridades investigar el caso, por poner en riesgo la vida del bebé. Sumado a esto, varios expertos en montañismo afirmaron que esta situación puede poner en riesgo la salud mental del menor a largo plazo, otros afirmaron que este riesgo solo sobrecarga los servicios de rescate.

