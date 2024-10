Marilyn Patiño revela que está embarazada; contempló no tener el bebé

La reconocida actriz y modelo Marilyn Patiño volvió a ser centro de atención en redes sociales luego de que hiciera una inesperada revelación sobre su vida; contó que está embarazada y que será mamá por tercera vez.

El anunció lo hizo la actriz a través de sus redes sociales en las que, a través de una publicación, anunció el lanzamiento de su libro y además dejó ver el crecimiento de su barriguita, lo que despertó gran ternura en sus miles de seguidores.

Se trata de un video publicado el 7 de octubre en su cuenta de Instagram en la que la modelo aparece junto a sus dos hijos compartiendo en la sala, mientras evidencia la barriga con avanzado embarazo.

La confirmación del tercer hijo de Marilyn se dio además en medio del lanzamiento de su libro titulado ‘Cuántas veces he dicho me quiero morir’ que además en portada lleva una fotografía de su embarazo.

Luego de revelar que nuevamente será mamá los usuarios en redes sociales no dejaron de preguntarle detalles sobre cuántos meses tiene, si por fin será una niña o hasta le interrogan quién es el papá de la criatura.

Para despejar estas dudas la actriz y modelo ofreció una entrevista a un programa de televisión en el que aclaró varias dudas y además hizo otras inesperadas revelaciones sobre esta etapa de su vida.

“Estoy en Estados Unidos con mis dos hijos, ellos están aquí conmigo, cuidando mi barriguita; ya no hay dolor, ya no hay más lágrimas, hemos lidiado con la muerte de su papá, pero estamos aquí viviendo otro proceso”, dijo Marilyn en Buen día Colombia.

Además reveló que en medio de su dolor por el fallecimiento de su esposo y papá de sus dos hijos, se trasladó a Estados Unidos donde dice que conoció el amor y donde ha logrado levantarse de la difícil situación que ha vivido.

“Cuando llegamos aquí, conocí a personas que se convirtieron en una familia y me han dado la mano, he visto los milagros de Dios, me han acompañado y me siento bendecida en estando en casa me entero que estoy embarazada”, expresó.