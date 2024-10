Mamá de Colmenares revela cómo descubrió a su exesposo: "No me tocaba y me rechazaba"

Hace un tiempo se conoció que los papás de Luis Andrés Colmenares se separaron después del fallecimiento del universitario de Los Andes, pese a que se les veía bastante unidos en su objetivo de lograr que la justicia determine quién y por qué acabó con la vida de su amado hijo.

Pues varios años después de la desaparición del joven los padres de Luis Andrés tomaron caminos distintos y así lo dieron a conocer en medios de comunicación en los que, inicialmente, argumentaron un distanciamiento en medio de su interés por esclarecer lo ocurrido con el joven en la madrugada del 31 de octubre de 2010.

En algunas entrevistas tanto Oneida Escobar, como Luis Alonso Colmenares expresaron que luego de ser una familia unida y consolidada, la desaparición de Luis Andrés cambió la atención de ambos padres llevándolos a centrarse en el proceso judicial y dejando de lado su interés en la relación.

¿Papás de Colmenares se separaron por infidelidad?

Publicidad

Sin embargo, pese a que inicialmente se habló de distanciamiento y malos entendidos por el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, ha ido saliendo a la luz otras versiones que develan que el papás del universitario se habría involucrado con otra persona antes de su separación.

La primera versión surgió luego de que Oneida Escobar publicara un libro en el que en uno de los capítulos habla del fin de su relación con Luis Alonso y menciona episodios de rechazo.

Publicidad

"Primero comenzaron disgustos porque él no me creía que a Luis Andrés le habían hecho el daño y le creía a los demás de que la culpa era de Lugui por borracho; y a mi me trataba de alcahueta por haberle dado permiso de ir a esa fiesta", dijo Oneida quien agregó que con el tiempo se fue llenando de resentimiento que la llevó a distanciarse de su esposo.

Continuó diciendo que: "Ya con el tiempo, mientras yo buscaba justicia, Luis Alonso se distanció y no tenía esa atención en mí", al tiempo que agregó que "la situación en la casa cada día era peor, porque la atención de Luis Alonso ya no era hacia mi ni hacia la familia sino en otra persona; entonces decidí que se fuera de la casa".

Justamente eso lo cuenta Oneida en su libro en el que relata: "El demonio entró a mi casa. Él ya no centraba la atención en mí por estar mirando su celular. Su comportamiento era distinto, no me tocaba y me rechazaba cuando lo buscaba; era como si no existiera, contestaba su teléfono y duraba mucho rato hablando, no lo reconocía".

En el mismo relato dice que "mientras tanto yo sufría porque estaba perdiendo a mi marido. Mis encierros,mis ganas de no ver a nadie y el estar ensimismada en el caso de Luigi me estaban pasando factura, y de qué manera".

Publicidad

"Terceras personas se involucraron en la relación"

Por su parte Jorge, el hijo de Oneida y Luis Alonso, también habló al respecto y en una entrevista con Semana reveló que una tercera persona se involucró en la relación de sus papás e impidió que se restableciera la familia.

Publicidad



Sin dar nombres y sin aclarar si se trata de la mamá del hijo menor del señor Luis Alonso, el joven expresó que su familia atravesó por un duro momento luego de la pérdida del universitario de Los Andes y terminó por fracturarse la unión familiar.

"Se presentaron distintas circunstancias en la familia donde personas, o terceras personas se involucraron para que la relación de mi mamá y mi papá no se pudiera continuar"; dijo Jorge.

El joven también reconoció lo dicho por su mamá sobre el distanciamiento que ella tuvo luego de perder a su hijo mayor}, llevándola a dejar a un lado a su otro hijo y a su esposo por centrarse únicamente en el caso judicial de Luis Andrés Colmenares.

"Mi mamá se aleja de mi papá y mi papá también se aleja de mi mamá", recordó Jorge quien reveló que para su mamá no fue fácil saber de la existencia de otro hijo por fuera del matrimonio ya que "ella tenía la esperanza que la familia volviera a ser lo que era antes".

Publicidad

Puedes ver: Mamá de Colmenares hace dura confesión