Mamá de Colmenares hace dura confesión a su hijo Jorge: "Quería que fueras Luis Andrés"

El caso por el extraño fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, uno de los más sonados en Colombia, está pronto a cumplir 14 años en medio de incertidumbre y una disputa judicial entre la familia del universitario de Los Andes, y las partes involucradas (Laura Moreno y Jessy Quintero) sobre qué ocurrió realmente en la madrugada del 31 de octubre de 2010 y cómo perdió la vida 'Luigi'.

En medio del largo y tedioso proceso judicial, que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia como última instancia para definir el caso, la historia también ha tenido otros matices alrededor de la familia del joven fallecido la cual ha sido centro de atención, no solo por su lucha incansable en búsqueda de justicia y verdad, sino además por las situaciones personales que han enfrentado luego de la pérdida de su ser querido.

Una de estas situaciones es el distanciamiento que se originó entre los integrantes de la familia Colmenares Escobar, compuesta por su papá Luis Alonso Colmenares, su mamá, Oneida Escobar, y su hermano Jorge Colmenares; pues en medio de la inagotable lucha por hacer que su caso sea aclarado, la unión familiar fue centrándose únicamente en la pérdida de Luis Andrés, al punto de terminar todos distanciados como en el hogar.

Los papás de Luis Andrés y Jorge se separaron unos años después del fallecimiento del estudiante, debido a que su atención se centró únicamente en saber qué había pasado con Luis Andrés; incluso, en medio de su dolor llegaron a culparse el uno al otro por lo ocurrido.

Esto además afectó a su hijo menor, Jorge Colmenares, quien siendo adolescente tuvo que enfrentar la pérdida de su hermano mayor, la separación de sus padres y la falta de atención por parte de sus progenitores hacia él.

En medio de todos esos vacíos Jorge logró salir adelante y ser un hombre trabajador y que además no abandona el caso judicial de su hermano; sin embargo, aún carga con el recuerdo de la soledad que experimentó debido a que sus papá no fueron muy presentes luego del fallecimiento de Luis Andrés.

Luis Andrés Colmenares, estudiante de Los Andes que murió tras salir de una fiesta de Halloween. / FOTO: Archivo Blu Radio

Mamá de Luis Andrés Colmenares confiesa que intentó ver a su hijo en Jorge

Recientemente Jorge Colmenares confesó en una entrevista que luego de la pérdida de Luis Andrés sintió la soledad debido a que los momentos en familia no volvieron a ocurrir; pues su mamá entró en una inmensa depresión, mientras que su papá dedicaba a alternar su tiempo entre trabajo y visitas a juzgados buscando que el caso de Luis Andrés no fuera archivado.

Incluso dijo que llegó a sentir que su mamá, al no superar la pérdida de su hijo mayor, intentó reemplazarlo con él: "Siento que querían que yo tomara ese lugar de mi hermano para llenar ese vacío", dijo jorge en una reciente entrevista.

Pero su percepción no se quedó allí, pues Jorge lanzó recientemente un proyecto de video-podcast en el que su primera invitada fue su mamá, la señora Oneida Escobar, con quien tuvo un diálogo emotivo.

La mamá de los Colmenares abrió su corazón y confesó a su hijo que en medio de su dolor no se dio cuenta de algunos errores que estaba cometiendo, como tratar de que Jorge remplazara a Luis Andrés.

"Perder un hijo es el dolor más grande que he sentido; me sacaron el alma y me partieron el corazón en mil pedazos", inició describiendo Oneida Escobar al recordar cómo fueron esos momentos en que tuvo que enfrentar la vida sin su hijo mayor; además reconoció que se apartó de su familia sin querer.

"Estabas desconectada de todo, no querías estar con nosotros", dice Jorge quien le pregunta a su mamá "¿Qué sentías y qué pensabas cuando me veías?".

La mujer, con completa calma le reconoce a su hijo que: "Fueron momentos difíciles porque cuando te veía a ti sentía tristeza y sentía ese deseo de que fuera Luis Andrés el que estuviera a mi lado... Un error que quiero que no cometan otras mamás".

Continuó narrando que cuando iba a abrazarlo, "sentía como si le estuviera faltando a 'Luigi', era horrible", insistió la mujer al justificar el por qué se volvió fría y distante de su hijo Jorge. "Es como si la tristeza me dejara tan seca que yo no podía dar amor".

