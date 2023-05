Revelan emotiva carta de Luis Andrés Colmenares a su papá: "Perdón, me equivoqué"

Los 23 de mayo dejaron de ser un motivo de celebración y se convirtieron en una fecha tormentosa para la Familia Colmenares Escobar, que ahora deben recordar que estaría cumpliendo años su querido Luis Andrés, el estudiante de los Andes que murió en extrañas circunstancias tras asistir a una fiesta de Halloween junto a sus compañeros de universidad.

Luigi, como era llamado de cariño el estudiante, nació un 23 de mayo de 1990, pero desde 2010 su familia no volvió a celebrarlo tras la muerte del joven; sin embargo, su papá, Luis Alonso Colmenares, se ha encargado año tras año de mantener viva la memoria de su adorado hijo, a quien homenajea con dolor en cada fecha que para la familia era especial.

Este año don Luis Alonso se adelantó a la fecha de nacimiento de su hijo y desde días atrás comenzó a compartir imágenes y mensajes dedicados a Luis Andrés, a quien en repetidas oportunidades le ha pedido fuerza para poder seguir la vida sin él.

Con gran nostalgia el papá del fallecido universitario dejó mensajes en sus redes sociales pidiendo un desgarrador deseo: "Cerrar los ojos y al abrirlos ya sea miércoles 24 de mayo", con la finalidad de no tener que soportar la fecha en que cumpliría años Luigi.

Pero al ser imposible su deseo, el seño Colmenares se dedicó a recordar la memoria del estudiante de Los Andes del que reveló una emotiva carta que le escribió su hijo cuando estaba en el colegio.

En el escrito Luis Andrés le pide perdón a su papá por obtener una mala nota académica y le promete que se esforzará por darle mejores resultados.

"Como todo humano, me equivoco, pero papi te prometo que no volveré a traerte otra, porque tu siempre me cumples, así que te tengo que cumplir", dice una parte del escrito compartido por su papá.

Finalmente le agrede por todo el apoyo, cariño y amor que el señor Colmenares siempre le dio como papá.

Este escrito, como otros que ha revelado el papá del universitario fallecido, sigue despertando la solidaridad de cientos de personas que conocieron el caso ocurrido en 2010 y que aún le siguen mandando mensajes a la familia de Luis Andrés, deseándoles que la vida les permita descubrir qué fue lo que en realidad ocurrió con el joven, de quien se maneja la versión de accidente y otra de homicidio.