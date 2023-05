Video: vidente contactó a niños perdidos en Guaviare y anuncia que tuvo oscura visión

Continúa la intensa búsqueda de cuatro niños en las selvas de Guaviare quienes desaparecieron extrañamente, hace casi un mes, luego de que se accidentara la avioneta en la que viajaban junto a su mamá.

Se trata de los hermanitos Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien, de 4 años; y Cristin, de solo 11 meses, de quienes se desconoce su paradero desde el primero de mayo cuando la avioneta en la que viajaban cayó en la selva, entre San José del Guaviare y Caquetá.

Tras una intensa búsqueda los rescatistas han logrado detectar pistas que indicarían que los niños están con vida y que se han estado desplazando a lo largo de la selva, dejando a su paso algunos objetos que permiten identificar por dónde han pasado; sin embargo, extrañamente no se ha logrado dar con su paradero, por lo que es incierto si efectivamente todos los niños continúan con vida y por qué siguen moviéndose.

A esta búsqueda de autoridades se han unido familiares, moradores del sector, campesinos, comunidades indígenas y hasta organizaciones internacionales llegan para apoyar las labores con expertos.

Vidente contactó energía de niños en Guaviare

Y recientemente sobre esta búsqueda se pronunció una experta en fenómenos paranormales quien asegura haberse contactado con la energía de los menores de edad.

Se trata de la clarividente Ayda Valencia quien a través de un video aseguró que pudo sentir que los cuatro hermanitos perdidos en Guaviare están vivos; además expresó que tuvo visiones energéticas no muy positivas.

El video fue publicado por el medio HSB Noticias en el que expresó que siente que los menores de edad no han fallecido; sin embargo, aclaró que percibió energías oscuras al rededor de los hermanitos.

La visión de Ayda indica que aunque los niños estarían en la misma selva en la que los están buscando, su hallazgo se ha dificultado por cuenta de "energías oscuras".

“No los siento muertos, hay algo ahí mucho más fuerte, es como si una fuerza grande negra y oscura se los llevara muy rápido o los cubriera y no deja que los vean ni que los encuentren”, expresó la vidente en el video.

En su misma visión la experta en temas paranormales dijo que los niños no están solos, pero aclaró que no se trata de humanos sino de "algo oscuro", por lo que pidió a as personas que creen en sus anuncios que "envíen mucha luz a los niños".

