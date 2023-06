Exconejita Playboy colombiana revela que tiene cáncer de cuello uterino

La reconocida modelo y exconejita Palyboy Viviana Castrillón sorprendió a sus miles de seguidores con un lamentable anuncio en el que confirmó que le diagnosticaron cáncer .

El anuncio lo hizo la exchica Playboy a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que publicó un llamativo carrete de imágenes luciendo lencería rosada; las fotos las acompañó de un emotivo texto en el que dio a conocer la enfermedad.

"Mi gente hermosa. Así como siempre comparto con todos ustedes mis buenos momentos, creo que también es justo compartir los que no son tan buenos. Desafortunadamente me diagnosticaron cáncer de cuello uterino y me operarán mañana por la mañana de urgencia", inició escribiendo la joven anunciando que tiene cáncer.

En el mismo texto la modelo destacó que cuenta con un grupo de profesionales médicos y enfermeros que le han hecho seguimiento a su caso y de los que dijo sentirse "bendecida y agradecida de tenerlos a mi lado y en mi equipo". También aseguró sentirse fuerte y lista para afrontar este duro momento.

La modelo colombiana dio pequeños detalles sobre cómo ha sido este proceso y contó que "Le he declarado la guerra a esta horrible enfermedad y he decidido usar toda la fuerza que Dios me ha dado para convertirme en una voz creando así conciencia a todas aquellas mujeres que lamentablemente, por una u otra razón, han descuidado su salud y evitan ir al ginecólogo por pena o pereza".

En su escrito Viviana Castrillón hizo un llamado a las personas a no descuidar la salud y asistir al médico para no dejar que una dura enfermedad como el cáncer avance silenciosamente sino que pueda ser detectado a tiempo y tratado antes de que su diagnóstico sea irreparable.

Por último pidió oraciones y buena energía para poder salir victoriosa de esta enfermedad en la que le iniciarán haciendo una cirugía. "Con la ayuda de Dios les estaré compartiendo mi proceso".

Tras conocer su situación, miles de seguidores se solidarizaron con Viviana Castrillón y le enviaron mensajes deseándole buena salud y excelente recuperación.

