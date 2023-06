La hermosa actriz y modelo bogotana Johanna Fadul es una de las mujeres catalogadas más hermosas en la farándula colombiana y quien año tras año sigue cautivando los corazones de miles de seguidores.

Pues con 37 años Johanna ha cultivado una exitosa carrera artística en la que la actuación y modelaje la han llevado a tener gran reconocimiento no solo a nivel nacional sino también en el ámbito internacional.

Y no es para menos, pues la joven ha marcado la memoria de audiencias con espectaculares papeles desempeñados en televisión, con los que ha dejado claro que su talento no es improvisado y que su llegada a las pantallas no es cuestión de suerte sino de una capacidad que la posiciona como una de las actrices más habilidosas de Colombia.

Su talento para la actuación lo combina con su habilidad para el modelaje, pues la belleza que caracteriza a Fadul la ha llevado también a ser imagen de diferentes marcas y a abrirse mundo en el modelaje por fuera de Colombia.

Además, la joven tiene un carisma y una descomplicada forma de ser que, incluso, le abrió puertas en un reality de cocina en el que participó y en el que demostró ser una gran persona y además con talento para las recetas.

Pero pese a todas las cualidades de la modelo, Johanna cuenta con una inmensa fanaticada de personas que la siguen admirando su figurón; pues tiene un cuerpazoue ha logrado marcar con la disciplina del ejercicio que realiza con frecuencia y la alimentación balanceada con que refuerza su físico y su salud.

La cintura y abdomen marcados son unas de las características de su cuerpo que llaman la atención, no sin dejar de lado las pronunciadas pompas con que la joven suele robarse toda la atención.

Es por eso que muchos de los comentarios de seguidores se enfocan en destacar la belleza de Fadul, quien sin duda pone a babear a más de uno con candentes imágenes en las que deja a la vista el cuerpazo que se manda.

Y una reciente publicación no fue la excepción ya que puso a palpitar de más a los corazones de quienes la siguen; pues la modelo se dejó ver en un diminuto bikini que mostró un poco de más su zona V.

Para la imagen la actriz posó estirándose la tanga, lo que mostró, incluso, el bronceado y la parte en la que no le entró el sol. Esto fue suficiente para que internautas se desbordaran en comentarios expresando lo hermosa que es y pidiéndole mostrar un poco más.

