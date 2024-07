Hermano de Luis Andrés Colmenares también tuvo su vida en riesgo cerca al caño El Virrey

Uno de los casos judiciales más sonados en Colombia es el de la muerte del universitario de Los Andes Luis Andrés Colmenares, quien perdió la vida en extrañas circunstancias en la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras salir de rumba con amigos de universidad.

La pérdida del joven generó un gran impacto en su familia de la que su papá, Luis Alonso Colmenares, su mamá, Oneida Escobar, y su único hermano, Jorge Colmenares, tuvieron que enfrentar tensas situaciones entre el dolor, la impotencia, la soledad y la desintegración familiar.

Los detalles de los hechos ocurridos con Luis Andrés siguen siendo todo un misterio casi 15 años después, en medio de un largo proceso que ya llegó a una tercera instancia judicial y en la que aún se debaten dos versiones: por un lado la de accidente y, por otro lado, se insiste en que fue un homicidio.

Y aunque a lo largo del proceso han salido mencionadas varias personas que se cruzaron esa noche con Luis Andrés, en la actualidad solo quedan vinculadas dentro del proceso las jóvenes Laura Moreno (de quien se dijo que tenía una relación con Luis) y Jessy Quintero (amiga del universitario); ellas dos fueron las últimas personas en ver con vida a Colmenares antes de su desaparición en el caño del Parque El Virrey.

Luis Andrés Colmenares y la última fiesta antes de aparecer muerto / FOTO: Tomada de redes sociales

Hermano de Luis Andrés Colmenares, la otra víctima

Este caso ha captado la atención no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional por parte de curiosos y entidades que han seguido de cerca el proceso judicial y detalles de cómo ha seguido la vida en la familia Colmenares.

Y es allí donde se da a conocer Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, quien con tan solo 15 años tuvo que enfrentar la tragedia familiar y madurar de forma chocante para seguir su vida en medio del dolor y la soledad.

Pues en entrevista con la presentadora Laura Acuña, en su programa 'La Sala de Laura Acuña', Jorge abrió su corazón y contó cómo ha sido su vida desde aquel doloroso episodio de hace casi 15 años en el que, siendo un preadolescente, tuvo que ser el primero en enterarse que su hermano estaba desparecido y, posteriormente, ser el primero en saber que su hermano había sido encontrado sin vida.

Además, luego de asimilar la pérdida de su ser querido, Jorge tuvo que crecer en medio del dolor y el distanciamiento; pues cuenta que su mamá se alejó de él en medio de su duelo, mientras que su papá también permanecía ausente ya que su vida se centró en el trabajo y visitas a la Fiscalía para seguir de cerca la investigación sobre el caso de su hijo.

Hermano de Colmenares casi pierde la vida cerca al caño El Virrey

En medio del diálogo Jorge reconoció varios episodios que enfrentó luego del fallecimiento de Luis Andrés, como su refugio en el alcohol y las fiestas para evadir la tristeza de su realidad.

Contó que cualquier día de la semana era perfecto para salir de rumba y beber licor; al punto que si su grupo de acompañantes no tenía dinero, él asumía todos los gastos con tal de salir y tomar.

"La gente me conocía por el caso de mi hermano, en los bares me abrían las puertas, me reservaban mesas... Yo me sentía importante", expresó el joven.

Sin embargo reconoció que fue un camino equivocado y con el que puso su vida en riesgo en más de una oportunidad; pues cuenta que "había madrugadas en que caminaba por las calles sin que me importara lo que me pasara".

Pero hubo un episodio que le ayudó a recapacitar sobre su vida y darle más valor ya que en una pelea casi termina herido; sin embargo, quien recibió la agresión fue un amigo que lo acompañaba.

Casualmente, según el relato de Jorge, los hechos ocurrieron cerca al Parque El Virrey; más exactamente en la 85 donde se encontraba departiendo con amigos.

"De un momento a otro se forma una pelea y un amigo mío me empuja, y cuando yo volteo, lo veo en el suelo con sangre en el estómago. Enseguida lo llevamos a una clínica y cuando comenzamos a revisar qué era lo que había pasado nos dimos cuenta que yo estaba de espaldas y una persona con un cuchillo iba directo hacia donde yo estaba... Mi amigo ve eso y lo que hace es empujarme y ponerse él y por eso terminó herido fue él", describe Jorge al tiempo que reconoce que ese amigo actuó como un ángel en ese momento de su vida.

