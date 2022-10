Papá de Colmenares a involucrados en el caso: “No dormirán completo el resto de su vida”

La extraña muerte en 2010 del universitario de Los Andes, Luis Andrés Colmenares , sigue un proceso judicial que ha pasado por varias instancias y ahora está en manos de la Corte Suprema definir si efectivamente el hecho correspondió a un accidente, como aseguran las personas procesadas en el caso, o si por el contrario fue un homicidio, como lo asegura la familia de la víctima.

Y este 31 de octubre, cuando se cumplen 12 años de aquella fatídica noche , su papá, Luis Alonso Colmenares, lo recordó una vez más con el mismo sentimiento que lo invade desde que supo que su hijo estaba muerto; además de mantener su teoría de que a 'Luigi' lo mataron.

En una reciente entrevista el contador y docente universitario relató detalles de esa última semana antes de la muerte de Luis Andrés Colmenares; visiblemente conmovido recordó cómo fueron esos días y de ese último abrazo que se dio con su hijo antes de emprender un viaje a Chile, sin imaginarse que era la última vez que lo vería con vida.

En medio de conmovedores recuerdos sobre la última vez que vio a su hijo vivo y sobre la última conversación que tuvo que él, don Luis Alonso también se dirigió a las personas que estuvieron con el universitario la noche de los hechos y, especialmente, a quienes han sido involucrados en el proceso por el fallecimiento de Colmenares.

En una entrevista ofrecida a HSB Noticias, el papá del universitario de Los Andes lanzó un contundente mensaje a los jóvenes que, según él, tienen que ver con la muerte de 'Luigi', como era llamado de cariño Luis Andrés.

Sin mencionar nombres, el papá del estudiante fue contundente al asegurar que "esos muchachos" no podrán tener una vida tranquila.

Dijo que con el paso de los años su dolor ha ido atenuando "pese a que no hay forma de cubrir esa ausencia y los recuerdos se mantienen y permanecen".

Al mismo tiempo aseguró que "Mi herida se curó, pero yo no puedo borrar la cicatriz que me dejaron".

Pues fue contundente al decir que "Ya después de mucho tiempo yo me siento más tranquilo, pero en mi fé, lo que yo creo y estoy seguro, es que todos esos muchachos no van a poder dormir completo el resto de sus vidas".

Agregó que "estoy convencido que un muerto en la conciencia tiene que pesar mucho y eso quizá no lo dejará dormir completo nunca más".

En otro aparte de su entrevista confesó que se ha soñado con Luis Andrés, "Lo he sentido, incluso, siento que hablamos y cuando me desespero y reclamo le digo que me ayude porque él está más cerca de Dios".

Sobre el proceso que avanza en la Corte Suprema, Luis Alonso expresó que tiene fe de que algún día se hará justicia por la muerte de Luis Andrés Colmenares.