Luis Andrés Colmenares y el conmovedor mensaje de su padre: le rogué a Dios que se saltara octubre

Cuando están por cumplirse 11 años del fallecimiento del estudiante de Los Andes, Luis Andrés Colmenares , sus familiares aún expresan el dolor por esta pérdida e insisten en la búsqueda de claridad sobre los hechos que rodearon esta muerte.

Luis Alonso Colmenares, padre del estudiante, es quien más se pronuncia en redes sociales sobre la pérdida de su hijo y en este mes no pasó desapercibido aquel doloroso episodio del 2010.

Pues fue a través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter que el señor Colmenares hizo un homenaje a su memoria, con un conmovedor relato.

Se trata de un video en el que pasan imágenes de Luis Andrés Colmenares mientras, de fondo, Luis Alonso se dirige a él y su memoria.

“Hola Luis Andrés, le estuve rogando a Dios que se saltara octubre para que de una vez pasáramos a noviembre; porque es muy difícil vivir desde que tú te fuiste”, arranca diciendo el relato.

Don Luis Alonso se disculpa con su hijo por esa petición a Dios y aclara que no es porque lo quiera olvidar sino porque no soporta el dolor de estas fechas.

“Disculpa, no vayas a pensar que es por querer olvidarte; es que tu sabes que desde que te fuiste, transitar octubre me parece una tortura hasta llegar a ese fatídico 31”, dice.

Agrega que “no tengo razones para olvidarte, compréndeme, es la angustia que me da tener que conformarme con recordarte porque no hay otra forma de sentirte cerca. Busco las cosas que dejaste, revivo los momentos de las fotografías, me imagino lo que fueras hoy con 31 años, sabiendo que te fuiste cuando tenias 20 y ya te querías adueñar del mundo”.

El padre del universitario insiste en que “es muy difícil transitar octubre sin ti Luis Andrés y sobre todo porque lo tengo que caminar hasta el último día del mes”.

Por último, pide a su hijo que le de fuerzas “por favor, porque soy consciente de que tengo que seguir”.

El video fue publicado a inicios de octubre y en solo días ya ha generado cientos de reacciones en que se destacan las que se solidarizan con la familia Colmenares, y su incansable lucha para conocer a fondo cómo se dio la muerte de su ser amado.