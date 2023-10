¿Luis Andrés Colmenares sabía que iba a morir esa noche? Hubo un presagio

La misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares , el joven que fue encontrado sin vida el 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey, ha sido uno de los casos más intrigantes y mediáticos de Colombia en los últimos años. A medida que se acercan los 13 años desde esa fatídica noche, han salido a la luz detalles inéditos sobre este enigmático suceso.

Oneida Escoba, mamá del fallecido universitario, ha revelado en varias ocasiones que, durante todo el día del 30 de octubre de 2010, su hijo, al que cariñosamente llamaban 'Luigi', expresó su deseo de no asistir a la fiesta de integración que habían organizado sus compañeros de estudios en Bogotá. Aparentemente, Luis Andrés tenía un mal presentimiento que lo invadía y le hacía dudar sobre su participación en el evento.

A pesar de su instinto y de su resistencia inicial, la insistencia de sus amigos lo llevó a tomar la decisión de unirse a la fiesta de disfraces, en la que se disfrazó de diablo y estuvo acompañado por Laura Milena Moreno, su novia de apenas un mes, Jessy Quintero y otros compañeros de la Universidad de Los Andes. Tristemente, esa sería la última vez que se le vería con vida.

Al recordar esta tragedia, Oneida Escobar sugiere que tanto ella como su hijo pudieron haber tenido señales y presentimientos sobre el desenlace fatal. En particular, destaca un momento en el que Luis Andrés mencionó haber sentido un "olor a flor muerta", algo que, según las creencias de La Guajira, podría ser un ominoso presagio.

En el primer capítulo de su libro "Mi viacrucis," Oneida Escobar narra la experiencia en la que Luis Andrés mencionó este peculiar olor. Según sus palabras, su hijo le dijo: "Mamá, huele a flor de muerte". Este comentario la dejó profundamente impactada en ese momento.

Escobar relató: "Son cosas que uno no se explica. Jorge (Hermano de Luis Andrés) estaba manejando, sacando el carro, y él -Luis Andrés- se quedó conmigo en el garaje y me dice: ‘mami, huele a flor de muerto’. Yo me persigno porque de verdad, en La Guajira, por allá se escucha que cuando se habla que huele a flor de muerto siempre es una tragedia que viene".

Pero eso no fue todo. Oneida Escobar también compartió una visión que tuvo después de esa conversación. Vio un espacio lleno de flores blancas en su sala , y después de la trágica muerte de Luis Andrés, se encontró con la misma escena en la realidad. Este inexplicable suceso la dejó atónita y creyó que era una señal divina.

Oneida también reveló que su hijo tenía la impresión de que su vida sería corta. "Yo no sé por qué me decía eso," recuerda. "Yo siempre le decía: ‘No hables eso, no digas eso así.' Y bueno, la vida de él fue corta. Por eso yo digo que él vino a tener una misión aquí en la tierra."

Ella reflexiona sobre cómo estas señales pueden haber sido una forma en que Dios le anunció la trágica pérdida de su hijo, aunque en ese momento no pudo comprenderlo completamente. El dolor y el llanto desesperado que sintió esa noche parecían estar conectados de alguna manera con la inminente tragedia que estaba por acontecer.

Es importante recordar que la muerte de Luis Andrés Colmenares ha sido objeto de intensa investigación y controversia. Varios sospechosos, incluyendo a Laura Moreno, con quien tenía una relación; Jessi Quintero, una amiga cercana; y Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno, fueron investigados en relación con su muerte. Sin embargo, el caso ha estado lleno de giros y vueltas, y las preguntas sobre lo que realmente sucedió esa noche siguen sin respuesta definitiva.

A medida que el tiempo pasa, las declaraciones de Oneida Escobar arrojan nueva luz sobre la trágica muerte de su hijo y plantean interrogantes sobre la misteriosa conexión entre los presentimientos de Luis Andrés y el desenlace fatídico que lo esperaba. La historia de Luis Andrés Colmenares sigue siendo una fuente de intriga y especulación en Colombia, y continúa siendo un recordatorio sombrío de un caso sin resolver que ha conmovido al país durante más de una década.

