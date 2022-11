Vidente da detalles escalofriantes de la muerte de Colmenares: "No murió aquí"

Tras 12 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, Ayda Luz Valencia, una reconocida vidente dio detalles de los hechos que habrían ocurrido en la noche de ese 31 de octubre de 2010; la experta habló de cómo estaría el alma del joven universitario.

Ayda Luz recorrió el parque El Virrey, lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Andrés, en extrañas circunstancias. Según reveló, él no murió ahí, pero su alma ya "trascendió".

“Es una muerte traumática, siento mucha angustia, miedo y ganas de salir corriendo. Me siento en peligro, siento impotencia", contó para HSB Noticias, medio al que fue invitada para dar el recorrido por el lugar de los hechos.

La mujer, que según ha manifestado tiene la capacidad de percibir qué sintieron las víctimas en el momento de su muerte, detalló que sintió miedo y ganas de salir corriendo.

Además, dejó claro que pese a la confusión de los hechos, no sintió ninguna alma en pena durante su caminata por el Virrey; sin embargo, mencionó que estaba segura de que él no murió en el lugar donde fue encontrado.

“Luis Andrés no está aquí, el alma de él no la siento aquí penando, sufriendo. Para mí, él trascendió… No sé si me estoy equivocando, pero lo digo desde lo que siento, y es que él no murió aquí. Aquí se encontró el cuerpo de él y es válido, pero que la muerte haya ocurrido en esta zona como tal, estoy segura que no. Estoy segura que cuando a él lo dejan aquí, ya estaba muerto”, puntualizó.

Respecto al caso, en 2021 varios de los implicados fueron absueltos de toda responsabilidad por el Tribunal Superior de Bogotá, pues según el magistrado Jairo José Agudelo, no se logró demostrar la hipótesis de que se trató de un homicidio.

Sin embargo, a días de la decisión, se interpuso un recurso que mantiene en caso abierto y según la familia de Luis Andrés, la justicia sigue en deuda.

