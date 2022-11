La razón por la que Maduro no vino a Colombia para encontrarse con Petro; le tienen precio

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este martes y acordaron durante una reunión en Caracas, continuar trabajando conjuntamente en diversas áreas, como la economía, el comercio, la migración y la seguridad binacional, entre otras, para ir hacia la integración total.

Petro y Maduro se reunieron en privado durante más de dos horas en el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en lo que supuso el primer encuentro entre ambos mandatarios, que restablecieron las relaciones diplomáticas en agosto, luego de casi cuatro años.

Publicidad

Los mandatarios firmaron una declaración conjunta que, aunque no revelaron su contenido completo, recoge parte de lo conversado que, según Maduro, incluyó un amplio repaso sobre las relaciones comerciales y económicas, así como "los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras".

Al rededor del histórico encuentro, surgieron varias interrogantes, como cuál es la razón por la que el mandatario venezolano no viajó a Colombia para cumplir su cita; sin embargo, esta duda no es de los últimos días, sino desde la posesión de Petro a la que Maduro no llegó.

Vale la pena mencionar que el presidente del hermano país tuvo que limitar sus viajes debido a que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15’000.000 de dólares por su captura.

Aunque se presume que de venir a Colombia no se efectuaría su captura, se habla de un posible conflicto con Estados Unidos.

Publicidad

Mientras tanto, durante la reunión, los presidentes también abordaron temas medioambientales y plantearon la posibilidad de llevar una "política común" a la COP27, en defensa de la selva amazónica, que -consideran- "está en peligro", pese a ser "fundamental para el planeta".

A esta hora, Presidente Santos y Canciller Holguín llegan a Puerto Ordaz para reunión con Pdte Maduro pic.twitter.com/8g05c2gDnE — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 11, 2016

Publicidad

Te puede interesar: Batalla de disfraces para Halloween