Revelan las últimas palabras de Luis Andrés Colmenares antes de morir

El 31 de octubre de 2010, una fecha que suele evocar festividades y alegría para miles de personas, es un día lleno de dolor y misterio para la familia Colmenares Escobar. Ese trágico Halloween marcó la muerte de Luis Andrés Colmenares , un joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey , en Bogotá.

Y cuando están por cumplirse 13 años de aquella horrible noche, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, decidió romper el silencio y compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre su hijo, y las últimas horas de vida . En uno de los detalles que más llama la atención, reveló las últimas palabras que le pronunció el joven antes de asistir a la fatídica fiesta.

Oneida Escobar confesó que su hijo no estaba particularmente emocionado por la fiesta a la que se dirigía esa noche, ya que había tenido una discusión previa con Laura Moreno, una de las involucradas en el caso por la extraña muerte del estudiante.

Según contó Oneida, en diálogo con Semana, Luis Andrés planeaba pedir oficialmente a Laura que fuera su novia, además contó que a pesar de que tenía en mente un disfraz diferente, a última hora el joven decidió asistir a la reunión disfrazado de diablo, una elección que su madre nunca aprobó.

Publicidad

En sus propias palabras: "Yo sentí mucho rechazo a ese disfraz, yo sentía que algo iba a pasar. Él inicialmente no se iba a poner el disfraz de diablo, él se iba a disfrazar de árabe. Cuando él salió vestido de diablo, yo me quise enloquecer. Pero él me dijo que llevaba a Dios en el corazón y con eso se fue".

Oneida compartió un momento particularmente conmovedor en su conversación: "Yo le estaba ayudando a colocar los cachos y se quedó mirándome fijamente. Esa mirada, hoy digo, fue una manera de despedirse. Después de eso, me dijo: 'Gorda, no me voy a demorar, yo me vengo temprano'. También se despidió de su hermano y le pidió que me cuidara".

Las revelaciones de Oneida Escobar arrojan luz sobre la profundidad de su relación con su hijo Luis Andrés y el peso de la tragedia que han llevado en sus corazones desde aquel funesto Halloween. La muerte de Luis Andrés Colmenares sigue siendo un caso rodeado de misterio y controversia, con opiniones divididas sobre si fue un trágico accidente o un acto criminal. La familia continúa luchando por la verdad y la justicia en el proceso legal en curso.

Publicidad

La pérdida de Luis Andrés Colmenares ha dejado una profunda huella en la vida de su madre y de todos aquellos que le conocieron, y su memoria sigue viva en cada relato, cada mirada y en las últimas palabras que pronunció antes de aquella fatídica noche.

Te puede interesar: Retóxicos capítulo 10: El reality completo