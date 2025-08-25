En vivo
Niño que acabó con su papá y hermanita en Suba narró paso a paso lo que hizo

Niño que acabó con su papá y hermanita en Suba narró paso a paso lo que hizo

El joven de 14 años recordó todo lo ocurrido dentro de la casa en la que, en un supuesto acto de ira, acabó con su papá, un militar, y su hermanita, en ausencia de su mamá.

