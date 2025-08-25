Uno de los casos que más estremeció a Bogotá en 2024 fue el ocurrido en la madrugada del 30 de julio en la localidad de Suba donde un joven de 14 años acabó con la vida de su propio papá y su hermanita, dentro de la casa en la que vivían junto a su mamá. Ahora, después de un año, se conoció la declaración del menor en la que confesó todo.

Los hechos ocurrieron mientras la mamá del menor de edad se encontraba en un restaurante departiendo con unas amigas y su papá quedó al cuidado de los dos hijos, el adolescente de 14 años y una niña de tan solo 7 añitos. Pero lo que parecía ser una noche como cualquier otras terminó convertida en una tragedia para esta familia.

Pues luego de una discusión en la que el papá, un mayor del Ejército, regañó al joven, este reaccionó de una forma inesperada y terminó sorprendiéndolo por la espalda y atacándolo con arma blanca hasta apagarle la vida.



El joven fue aprehendido en flagrancia pese a que en un principio intentó culpar a su mamá de los hechos; sin embargo, una vez quedó en poder de autoridades competentes realizó una cruda confesión en la que narró, paso a paso, todo lo que hizo y hasta expresó las razones que consideró para acabar con su progenitor.

Esta confesión había estado en cadena de custodia durante poco más de un año, sin embargo recientemente fue conocida por Semana que tuvo acceso al expediente del caso y conoció el registro de la declaración del menor de edad.

Según el archivo, en el que hay fotos, audios, videos y escritos aparece una narración clave que habría sido la que permitió esclarecer los hechos; pues se trata de la confesión del joven de 14 años quien contó cómo se desató la situación en la que atacó a su familia con cerca de 200 lesiones causadas con cuchillos de cocina (118 contra su padre y 75 contra la niña).



Confesión de joven que acabó con su papá en Suba

En el expediente se encuentra que el joven cuenta que en la noche del 29 de julio de 2024 tuvo una discusión con su padre quien lo castigó e él. airado, se fue a su habitación mientras su progenitor se acostó en otra habitación con su hermanita de 7 años. Además dice que lo escuchó discutir por teléfono con su mamá quien se encontraba en un restaurante con unas amigas.

En ese momento, según la confesión, llevado por la ira decidió bajar al primer piso y fue en ese trayecto que se le habría ocurrido atacar a su papá: “Cuando bajaba iba pensando en apuñalarlo, en ese momento pensé en el cuchillo. Estaba estresado en cuanto al trato que nos tenía a los tres, bravo, porque siempre nos hacía sufrir a mi mamá en temas de ellos, de pareja, eso nos afectó a mí y a mi hermana, más a ellas, no me gustaba".

La declaración del joven indica que luego de tomar el cuchillo de cocina se dirigió hacia la habitación de su papá con la idea de atacarlo; y en un hecho más escalofriante el menor de edad planeó dónde y cómo atacar para no fallar.

“Yo sabía que era un lugar donde lo podía matar, en clase de biología, anatomía, siempre nos decían que las partes más delicadas del ser humano eran pecho y cerebro. Yo ya había estudiado las partes débiles, si metía el cuchillo en el pecho sabía que algún órgano se iba a afectar”. dice un aparte de la declaración.

Inmediatamente narra que al llegar a la habitación vio a su hermanita durmiendo y a su papá mirando el celular con temas de trabajo y fue en ese momento que aprovechó para lanzar su ataque directo al pecho de su progenitor quien no tuvo tiempo de reaccionar ya que no se esperaba lo que haría el joven.

“Lo vi acostado en la cama mirando el celular, al lado estaba mi hermana dormida. Entonces lo apuñalé en el pecho”, señaló en su declaración. Posteriormente, volvió a su habitación donde cayó en cuenta que "la había embarrado", sin embargo, regresó a la habitación de su papá quien ya estaba tendido en el suelo y, contrario a socorrerlo, decidió emprender un ataque mayor.

¿Por qué el joven también atacó a su hermanita?

El testimonio revela que en medio de la escena su hermanita despertó y al ver lo que hacía su hermano comenzó a gritar y a llorar suplicándole que se detuviera; pero el adolescente lo que hizo fue abalanzarse sobre ella y agredirla con el mismo objeto hasta quitarle la vida.

“Ella estaba ahí acostada y se levanta a llorar, a decirme que pare, que qué estaba haciendo, ahí yo me descontrolo y voy donde ella y le pegué una puñalada en el pecho, de ahí ella se cae al piso", dice el joven quien agrega que cayó en cuenta de sus actos: "Ahí pienso que la había embarrado, no sabía qué hacer, yo no la quería matar (llora), yo la vi tumbada en el piso y la apuñalé más de una vez”.

Una parte del relato detalla que el menor de edad se quebró al momento de hablar de su hermanita y "entre sollozos expresó que no quería matarla a ella".

Pero pese al leve lamento el joven al relatar sus actos, finalmente acabó con la vida de la menor de edad con un total de 75 heridas con arma blanca, mientras que a su padre le propinó un total de 118 lesiones.

Los análisis forenses establecieron que el menor tenía rasgos de egocentrismo y una predisposición a la delincuencia, influenciados, posiblemente, por contenidos violentos de series de televisión.



¿Cómo se salvó la mamá de joven que acabó con su papá y hermanita?

Al parecer el estado del menor de edad lo estaba llevando a acabar con todos los integrantes de su familia, sin embargo su mamá se salvó gracias a que no se encotnraba en casa cuando inició el ataque y había alcanzado a reaccionar para defenderse de las lesiones.

Pues la cronología de los hechos describe que luego de que el menor acabó con su progenitor y su hermanita, se dirigió al primer piso a esperar a la llegada de su mamá.

En este punto se encuentran dos versiones, la del joven que asegura que la mujer llegó en estado de ebriedad a tratarlo mal y golpearlo; incluso en la primera versión que entregó a las autoridades el adolescente aseguró que había la mujer quien había apagado la vida de sus familiares.

Pero esa versión fue refutada por la mamá quien alertó a los vigilantes y vecinos con sus gritos mientras tratada de evadir las agresiones de su propio hijo. En la declaración de la mujer se encuentra que al llegar estaba el menor de edad esperándola en la puerta y al verla la habría ingresado a la casa con insultos y bajo amenazas con el arma blanca pidiéndole: "No vaya a gritar".

Lo cierto es que en la vivienda hubo un forcejeo que acabó cuando los vigilantes, alertados por los gritos, llegaron hasta la casa y se encontraron con la aterradora escena.



El proceso judicial

El adolescente fue enviado a un centro de reclusión juvenil con una condena de seis años de internamiento. Paradójicamente, él mismo considera que la sanción es “injusta” y su defensa incluso intentó alegar legítima defensa.

La madre también fue vinculada a la investigación bajo la hipótesis de que pudo haber inducido al joven a cometer el crimen. Sin embargo, tras un cambio de fiscal, el caso contra ella fue precluido.

El caso dejó desconcertadas a las autoridades y a la opinión pública, más aún luego de revelarse que el joven no tenía antecedentes de violencia, mantenía un buen rendimiento escolar, tenía amigos, novia y hasta aspiraba a convertirse en abogado. Nada hacía prever que en su hogar se gestaba una tragedia de tal magnitud.

