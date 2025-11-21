Fonseca presenta 'Celebrar' su nueva canción para brindar la vida en Navidad y fin de año

El artista colombiano Fonseca, lannzó su más reciente producción, titulada 'CELEBRAR'. Esta pieza representa el sonido musical de festividades de Navidad y Fin de Año, fue presentada al público el 19 de noviembre de 2025.

Con una trayectoria marcada por el éxito —incluyendo nueve premios Latin GRAMMY y un total de veintinueve nominaciones a lo largo de su carrera— Fonseca mantiene viva su costumbre anual de obsequiar a su audiencia una banda sonora esencial para cerrar el ciclo y expresar agradecimiento por las vivencias del año que concluye.

Desde hace tiempo, Fonseca sustenta en sus canciones la expresión de las emociones, la gratitud y los buenos deseos.



Canciones buenas, como “Canto a la vida” y “La Promesa” (esta última en colaboración con Andrés Cepeda), se consolidan para varios fanáticos como verdaderos himnos que invitan a reflexionar, recordar, y encarar el porvenir con una perspectiva esperanzadora.

La esencia de “CELEBRAR” radica en la invitación a la gratitud por la existencia misma y por la fortuna de compartir la vida con otros.

El mensaje central de la canción subraya que siempre existen motivos válidos para alzar la copa y brindar. Entre las razones que enumera el tema se encuentran los afectos (amores y amistades), los lazos familiares, los triunfos obtenidos, y también los errores y los aprendizajes que han moldeado nuestro camino hasta el presente.

A través de una lírica que se percibe sincera y accesible, Fonseca consigue transformar las circunstancias cotidianas en momentos emotivos, uniendo a todos bajo un mismo sentimiento.

En una era donde el ritmo de vida parece incesante y acelerado ("a mil por hora"), la creación de “CELEBRAR” surge de una necesidad profunda: la de detenerse, agradecer y disfrutar el ahora, sin que importen las vicisitudes que puedan estar ocurriendo alrededor.

La canción es un llamado explícito a valorar y vivir con intensidad esos instantes que se consideran pequeños. Esto incluye una llamada telefónica, una cena sin pretensiones, o una risa compartida junto a las personas más queridas.

El propio artista ennfatizó cómo la gratitud ha permeado su trabajo, convirtiéndose en una "bandera" de su arte, lo cual le produce gran satisfacción.

Para Fonseca, es enriquecedor poder dar gracias a la vida mediante sus composiciones y observar el efecto positivo que esto genera durante sus presentaciones en vivo.

Él mismo describe que Celebrar es agradecer por aquellos a quienes se ama, por el presente y por aquellas vivencias que quedan atesoradas en el corazón. Concluye que “Celebrar es una canción para cerrar el año agradecidos”.

Musicalmente, la canción está construida sobre la calidez que es característica de Fonseca. “CELEBRAR” amalgama melodías que irradian optimismo, arreglos cargados de emoción y un vibrante espíritu festivo.

Video oficial de 'Celebrar' canción de Fonseca