Heredero da a conocer los artistas que lo acompañarán en su gran show en Bogotá

La carrera de Heredero (Féizar Orjuela) alcanzará un nuevo hito este 21 de noviembre de 2025, cuando se presente por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, con un concierto que promete ser histórico para la carranga.

En medio de la expectativa, el cantante dio a conocer los artistas que lo acompañarán en este gran evento, consolidando su apuesta artística con nombres de peso.

¿Cuáles serán los invitados del Heredero a su concierto en el Movistar Arena?

Entre los invitados destacan Arelys Henao, una reconocida voz de la música popular y las Rolling Ruanas, agrupación que fusiona la tradición de la carranga con un estilo experimental moderno. Estos artistas aportan variedad al espectáculo y muestran la ambición de Heredero por ofrecer algo significativo más allá de sus propios éxitos.



Además, Heredero confirmó que la agrupación Kuisitambó, oriunda de Santander, será parte del show. Esta banda afrocolombiana abrirá la noche con un show especial que mezclará ritmos tradicionales con una fusión de tamboras, gaitas y carranga, propuesta que incluso incluirá una colaboración inédita entre Kuisitambó y Heredero.



Horario concierto del Heredero

El concierto arrancará a las 8:00 p.m., aunque las puertas del recinto estarán abiertas desde las 6:00 p.m. Se espera una gran afluencia, ya que este será uno de los shows más importantes en la carrera de Heredero y una oportunidad para los asistentes de vivir una experiencia de alto nivel con un fuerte componente de identidad musical.

Además, las boletas para el evento han estado en atención constante. Según fuentes oficiales, los precios más accesibles están alrededor de los 99 mil pesos, lo que permite que una parte significativa de su público tenga acceso. Este precio, combinado con la relevancia de los invitados, ayudando a generar una alta demanda.

Para Heredero, este concierto no solo representa un logro personal, sino también un paso importante para el género carranguero.

Su éxito con canciones como “Coqueta” lo colocaron en un lugar privilegiado dentro del panorama musical colombiano y su colaboración con artistas como Arelys Henao y Rolling Ruanas demuestra su capacidad para unir diferentes tradiciones y públicos.

Por su parte, Kuisitambó añadió que esta presentación en el Movistar Arena es especialmente significativa: no solo porque toca un escenario de gran amplitud, sino porque ofrece una oportunidad para visibilizar el folclor santandereano y afrocolombiano en un formato moderno y vibrante.

El anuncio de los invitados para este concierto refuerza las aspiraciones de Heredero de trascender dentro de la música regional.

