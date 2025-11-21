Actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ se quiebra al hablar de la condición de su hija

Una de las telenovelas que logró cautivar a los colombianos fue Nuevo rico, nuevo pobre lanzada en el año 2007, al punto que todavía sigue siendo recordada por los televidentes por la historia que contó. Sin embargo, la actriz de esta serie Diana Neira reveló una compleja situación que atraviesa con su hija.

Diana Neira participó en la novela con el personaje de Ingrid Peláez Ortiz, quien logró conquistar a los televidentes por el amor que tenía hacía Brayan Galindo. Pero, también tuvo participación en la serie Padres e Hijos. Además de tener participación en producciones como Amores de Mercado, El Ventilador, Mujeres Asesinas, Escobar y más.

Sumado a esto, se conoció que ella está casada desde el año 2011 con el actor méxicano Ricardo Abarca, con quien tiene dos hijas, y realiza contenido para sus redes sociales, logrando cautivar a sus seguidores con sus vídeos con un toque de humor. Pese a esto, en las últimas horas compartió una noticia poco alentadora sobre la salud de su hija.



¿Cuál fue el mensaje de Diana Neira sobre su hija?

A través de una publicación en su Instagram Diana Neira comentó que a su hija pequeña le detectaron diabetes tipo 1, y desde ese momento se comenzaron a preguntar llorando y dudando sobre los motivos de esta enfermedad de su primogénita y que esta situación es muy compleja para su familia.

“Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con diabetes tipo 1. Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado (...) Pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo”, afirmó la actriz en un extenso mensaje.

Pese a eso, explicó que la valentía y la sonrisa de su hija le han enseñado a ella y a su pareja a no rendirse, pues por más difícil que sea la situación desean continuar con la lucha. Adicionalmente, comentó que le envía un abrazó a todas las familias que se encuentren pasando por una situación similar.

Una vez Diana compartió este mensaje, muchas personas le brindaron su apoyó y comprensión por esta situación. “Sé que no es fácil por lo que están pasando, pero si alguien puede navegar durante las tormentas, son ustedes, y Dios lo sabe. Aquí estoy para lo que necesites”, entre otros mensajes recibidos.

