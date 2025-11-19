Laura de León hace preocupante confesión sobre su estado de salud: “¿Cómo se evita el dolor?"

Una de las actrices que se destaca en los últimos años es la actriz Laura de León, debido a la participación en producciones reconocidas como Leandro Díaz, La ley del corazón y Rojo carmesí. Además de estar involucradas en diferentes rumores con relación a su pareja sentimental Salomón Bustamante.

Recientemente, la actriz y cantante compartió en sus redes sociales que se encuentra atravesando una compleja situación de salud, donde compartió una imagen de ella con unas fotografías en donde aparece con la pierna derecha enyesada y usando muletas, explicando que le había ocurrido como parte de tranquiladad a sus seguidores.

En la misma publicación, Laura de León posteó el resultado de una radiografía de diagnóstico que le hicieron, en donde salió que tenía “fractura oblicua”. Además de mencionar que esta lesión le afecta los tejidos blandos adyacentes del 5to metatarsiano de su pierna.



“Fractura oblicua, no desplazada diafisiaria distal fdel 5to metatarsiano, no desplazada, con edema de los tejidos blandos adyacentes”, se lee en el reporte médico publicado por De León.

“Siempre hay una primera vez. Van cuatro días de 30, y de cuatro meses de superada la fractura. Vamos que vamos”, escribió Laura de León, dejando ver que durante este proceso se encuentra sufriendo debido al proceso de recuperación que esto conlleva.



¿Qué más mencionó Laura de León?

Sumado al registro de la lesión, Laura de León compartió unas historias a sus seguidores para tranquilizarlos y explicar qué había sucedido con ella. Donde aseguró que es la primera fractura que tiene en su vida, por ende es un proceso largo y le pidió a sus seguidores varias recomendaciones.

“Esta es mi primera fractura en mi vida, no quiero volver a fracturarme. Gracias a Dios no es peor, no es de cirugía [...] gracias por todos los consejos, que la bolsa para bañarse, que la almohadilla o los flotadores”, dijo, haciendo referencia a todos los consejos que le dieron sus seguidores.

Finalmente, en la publicación Laura aprovechó para pedir consejos para sobrellevar el dolor que le causa el uso de las muletas: “Pregunta sería: ¿cómo se quita o evita el dolor de la palma de las manos por las muletas?“, explicó. Mensaje que fue respondido por sus compañeros y conocidos con varios mensajes de aliento.

