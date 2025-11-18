Reaparece Raúl Ocampo tras la disputa con la familia de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo, productor colombiano conocido por su participación en varios ‘realities’ y por su relación con Alejandra Villafañe, se vio envuelto en los últimos días en una polémica con la familia de la fallecida actriz, tras unas declaraciones que entregó en una entrevista en días pasados.

Todo inició cuando en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, Raúl Ocampo contó que durante la enfermedad de Alejandra Villafañe se escondía para llorar y relató entre lágrimas cómo fueron sus últimos momentos juntos, así mismo, como tuvo en sus brazos a la actriz antes de fallecer y como enfrentó el duelo ante esta perdida.

Sin embargo, tras la entrevista la familia de Alejandra Villafañe lo cuestionó, mencionando que sus afirmaciones no eran precisas y le solicitaron que dejara de hablar públicamente del tema. Donde inicialmente, habló la tía de Alejandra que mencionó que: “Si ves lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto.”



¿Cómo reapareció Raúl Ocampo tras la disputa con la familia Villafañe?

Así mismo, en otro video publicado en redes sociales, pero en esta ocasión de Claudia Villafañe, prima de la actriz, mencionó que la única persona que permaneció 24 horas junto a Alejandra, fue la mamá de esta Jaqueline Osorio, quien se trasladó inmediatamente de Cali a Bogotá al conocer el diagnóstico y afirmaron que solo Raúl Ocampo estaba con ella en ciertos fines de semana y no todo el tiempo como llegó a mencionar.

Adicionalmente, durante las hospitalizaciones de Alejandra, Ocampo solo se habría quedado una noche a dormir con ella, y esto sucedió al principio de la enfermedad. Incluso se menciona que no se quedaba a pesar de ver a su suegra "deteriorándose por el cansancio".

Ante esta situación, el actor apareció en redes este 15 de noviembre, pero a pesar de que no habló de la polémica, mencionó que se iba de Colombia por un tiempo y se fue para Chile. Dejando mucha incertidumbre a todos sus seguidores, debido a no mencionar nada sobre la situación.

“Hola. Yo por acá en el aeropuerto recibiendo la noticia hermosa de que voy a conocer un viñedo de fama mundial” mencionó en su historia. Por lo cual, los seguidores de Raúl Ocampo están a la expectativa de si va a referirse a los comentarios de la familia de su fallecida pareja.

Reaparece Raúl Ocampo tras la disputa con la familia de Alejandra Villafañe

