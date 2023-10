"Bone smashing": el peligroso y absurdo reto de fracturarse la cara a martillazos

Desde los albores de internet, las redes sociales han sido el escenario de una serie de retos virales que han atraído a jóvenes en busca de popularidad y sus minutos de fama. Sin embargo, muchos de estos desafíos han resultado ser peligrosos e incluso mortales.

Recordemos el "Cinnamon Challenge", que estuvo en boga entre 2007 y 2012, donde los jóvenes se atrevían a ingerir una cucharada entera de canela, arriesgándose a sufrir problemas pulmonares. O el infame "Tide Pod Challenge" de 2018, donde varios jóvenes fueron tentados a consumir cápsulas de detergente, lo que obviamente conllevaba riesgos graves para la salud.

Recientemente, ha surgido en TikTok una tendencia igual de peligrosa y, en términos simples, absurda. Este nuevo desafío se denomina "Bone smashing" o "rompimiento de huesos" y consiste en golpearse la cara con un martillo u otro objeto pesado con el objetivo de fracturar los huesos y lograr una apariencia más definida.

Es importante aclarar que este no es un golpe contundente y brusco, sino que implica infligir muchos golpes suaves para crear "microlesiones" en áreas como la mandíbula o los pómulos, supuestamente relacionadas con un aspecto más rudo y masculino.

Publicidad

Varios creadores de contenido enfocados en la salud han advertido enérgicamente sobre los peligros del "Bone smashing", subrayando que no vale la pena y puede tener graves repercusiones a largo plazo. Entre estos riesgos se incluyen hinchazón, dolor, inflamación, daño permanente y asimetría facial.

El cirujano facial Prem Tripathi declaró: "Nunca pensé que tendría que decir esto, pero por favor, no se hagan daño intencionadamente en los huesos de la cara. Recuerden que si desplazan estos huesos y luego tienen que sanar por sí mismos, podrían terminar desfigurados debido a algo llamado 'unión defectuosa'". La "unión defectuosa" se refiere a la situación en la que un hueso fracturado se recompone en una posición anormal.

Tripathi también hizo hincapié en que, si alguien no tiene la genética para tener una mandíbula definida, lesionarse la cara no es la solución. "Maullar, cubrirse la boca con cinta o dañarse la cara no les dará una mandíbula definida. Tampoco deberían masticar productos destinados a 'fortalecer' los músculos faciales, ya que solo dañarán la articulación de la mandíbula", advirtió.

Publicidad

El "Bone smashing" es, sin lugar a dudas, una práctica peligrosa que puede acarrear una serie de consecuencias negativas para la salud. Es fundamental recordar que los jóvenes son altamente influenciables por las tendencias en las redes sociales, por lo que es crucial proporcionar orientación y educación en el hogar para evitar que se involucren en retos tan peligrosos como este. La seguridad y la salud de nuestros jóvenes deben ser siempre la prioridad número uno.

Te puede interesar:

ReTóxicos capítulo 9: A chuparse los dedos