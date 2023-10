Marilyn Patiño confirma asesinato de su exesposo y papá de sus hijos

En un emotivo video que ha conmovido a la opinión pública, la reconocida actriz Marilyn Patiño ha hablado sobre la trágica muerte de su exesposo, Héctor Fabián Bonilla, padre de sus dos hijos. El evento ha dejado perplejos a sus seguidores y al público en general.

Patiño, desde su residencia en Miami, se mostró visiblemente afectada por la noticia, revelando detalles escasos sobre el incidente. Según sus declaraciones, su exesposo se encontraba en un viaje a Cali y tenía una finca ganadera en el Cauca, donde se dirigía para atender asuntos relacionados con su ganadería. La única testigo de su presencia con vida fue su novia, con quien compartía su vida desde hace dos años.

La actriz, entre lágrimas, expresó su profunda tristeza y preocupación por la falta de información sobre lo sucedido. "No sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con sus amigos y su novia", comentó, evidenciando su desconcierto ante el trágico suceso.

Marilyn Patiño hizo un llamado al respeto por su privacidad y la de sus hijos en este difícil momento. Además, enfatizó que no hablará sobre el caso con ningún medio de comunicación y pidió que no la involucren en venganzas ni represalias. Aseguró que no cederá ante extorsiones ni chantajes, y que las autoridades están al tanto de la situación, siendo el Gaula y su abogado, Abelardo de la Espriella, quienes llevarán el caso.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la misteriosa muerte de Héctor Fabián Bonilla. Sin embargo, se conoció que el hombre habría cumplido 44 años en el día de su fallecimiento.

El enigma que rodea este trágico suceso ha dejado a muchos con incertidumbre, mientras las investigaciones continúan y se espera que se aclare lo sucedido en torno a la vida y la muerte de Héctor Fabián Bonilla.

