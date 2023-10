VIDEO: Pipe Bueno se revela y le levanta la voz a Amparo Grisales: "No me grite"

La popularidad de "Yo Me Llamo" continúa en ascenso, convirtiéndose en el programa de imitación preferido de los colombianos. Sin embargo, en su última entrega, los reconocidos jurados, Pipe Bueno y Amparo Grisales , protagonizaron un tenso intercambio de palabras después de la presentación de una imitadora de la talentosa cantante Greeicy Rendón.

La concursante, que interpretó la canción 'Ya para qué', compartió sus sentimientos después de la actuación, revelando que se identificaba profundamente con la letra debido a una situación personal similar. Los jueces no dudaron en expresar sus opiniones.

César Escola, el maestro de la música, se centró en la técnica vocal de la imitadora. Hizo hincapié en el manejo del color de la voz, señalando que, aunque había momentos de ternura y delicadeza en su interpretación, a veces cantaba con demasiada potencia.

Amparo Grisales, conocida por su honestidad y exigencia en el programa, se mostró crítica con la actuación de la imitadora. Señaló que la concursante resaltó más la voz de Greeicy que la suya propia, alegando que algunos detalles, como la exageración nasal, habían empañado la actuación.

Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Pipe Bueno, el jurado más joven del panel, defendió apasionadamente el desempeño de la imitadora. Afirmó que vio la presentación de manera muy diferente, elogiando a la concursante por su interpretación y sugiriendo que el manejo del color de la voz estaba en su punto.

Las diferencias de opinión se intensificaron, y cuando la imitadora abandonó el escenario, se desató una confrontación entre Amparo Grisales y Pipe Bueno. La discusión giró en torno a un detalle aparentemente trivial: el uso de un teléfono como accesorio durante la presentación de la concursante.

El intercambio de palabras se volvió más agrio cuando Pipe, imitando la exigencia de sus compañeros, levantó la voz; inmediatamente Amparo lo interrumpió diciendo: "pero no me grite, me tiene aturdida", mientras se tapaba los oídos.

El joven cantante en medio de risas dice "no te estoy gritando", mientras explica que solo estaba representando las críticas que habían hecho contra la concursante.

Este momento, aunque la parecer fue en tono de broma, desató comentarios en redes sociales en las que usuarios aseguran que hubo un tenso momento que supuestamente "marcó un punto de quiebre en el programa" y dejó a los espectadores expectantes de lo que sucedería a continuación.

La confrontación entre los dos jurados se ha convertido en un tema de discusión en las redes sociales y entre los seguidores del programa. Los comentarios y reacciones varían ampliamente, algunos apoyando a Amparo Grisales por su franqueza y otros a Pipe Bueno por su defensa apasionada de la concursante.

En medio de la controversia, el programa 'Yo Me Llamo' continúa siendo un espectáculo amado por el público colombiano, brindando no solo diversión y entretenimiento, sino también momentos inolvidables y debates acalorados entre los miembros del jurado. La música y el talento artístico siguen siendo el centro de atención, y la emoción no hace más que aumentar a medida que avanzan las audiciones y se acercan las etapas más decisivas de la competencia.

