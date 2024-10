Papá de Los Patojos hace inesperado anuncio tras ser señalado en muerte de su esposa

La familia campesina santandereana conocida como Los Patojos volvió a sonar en redes sociales luego del extraño fallecimiento de la mamá, Yenny Ariza, el pasado 26 de agosto y quien según investigaciones habría tomado la triste decisión en medio de varios presuntos problemas.

Pues aunque esta familia era popular en redes sociales por su contenido de humor basado en las realidades del campo colombiano, la atención de los últimos meses se centró en el fallecimiento de la mujer de la familia y de quien algunos internautas señalaron como responsable al papá de los jóvenes.

Sin embargo las primeras conclusiones de la Fiscalía indican que la mujer habría apagado su vida por decisión propia y ante presuntos problemas que llevaba en silencio.

Papá de Los Patojos se va de la casa tras ser acusado en redes

Y luego de casi dos meses de la pérdida de Yenny Ariza la familia santandereana volvió a llamar la atención en redes sociales con un inesperado anuncio por parte del señor Gildardo Ortiz, papá de Los Patojos y esposo de la mujer, quien decidió irse de la casa ante la presión mediática en la que no dejan de señalarlo en redes como presunto responsable de los hechos.

Es por esto que el domingo 6 de octubre apareció un nuevo video en las cuentas de redes de esta familia en la que el papá hace un inesperado anuncio sobre una radical decisión tomada para alejarse de los señalamientos.

Según se observa en el video el papá de la familia decidió abandonar la vivienda donde ocurrieron los hechos y trasladarse a un lugar alejado para apartarse de las críticas; esta decisión fue seguida por el hermano menor de Los Patojos quien también se fue junto a su papá.

“Les cuento que me voy de la casa. No ha sido fácil lo que ha pasado, ustedes lo saben... He tomado la decisión de irme para alejarme un poco de las críticas, distraerme y despejar la mente”, expresó Gildardo en el inicio del video.

Acto seguido aparece su hijo Naren quien dice que también se irpa a "acompañar a mi papá en esta decisión. No lo voy a dejar solo; lo estaré acompañando. Fue difícil, no es fácil, pero nos vamos un tiempo. Espero que entiendan y gracias a todos los que nos apoyan”.

Por último Andrés Javier, hijo mayor de Los Patojos expresó que lamenta que en medio del dolor por la pérdida de su mamá tengan que separarse como familia en medio de señalamientos y críticas.

