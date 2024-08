Revelan último video de la mamá de Los Patojos antes de perder la vida en su casa

Yenny Judit Ariza, más conocida en redes sociales como la mamá de Los Patojos, apareció sin vida en la tarde del lunes 26 de agosto dentro de la habitación de su casa ubicada en zona rural de Santander, dejando un gran dolor y vacío no solo en sus hijos y familiares sino en miles de seguidores que esperan tener respuestas sobre lo ocurrido con la mujer.

Ariza, quien se dio a conocer en plena pandemia por el contenido que realizaba junto a su esposo y sus hijos, despertó en la audiencia un aprecio especial hacia la mamá de esta familia que evidenciaba las realidades de vivir en el campo.

Y por eso, en medio del pesar por la desaparición de Yenny, varios usuarios en redes sociales se han encargado de hacer un homenaje a su memoria reviviendo algunos de sus más divertidos contenidos.

Pero hay uno en especial que llama la atención entre seguidores ya que fue el último video que grabó la mujer junto a su familia y que además generó buena acogida en la audiencia.

Se trata de un clip publicado en la cuenta de Youtube Los Patojos, con fecha del viernes 21 de agosto y titulado: 'Cuando tu mujer no está en la casa'.

En el video se observa una primera escena en la que la mujer aparece enferma y diciendo: “Gildardo, estoy maluca. Despacio que siento que la cabeza me da vueltas, me siento borracha, borracha, la cabeza me gana”. Luego aparece Yenny en el hospital internada y sus hijos y esposo deben irse solos a casa a enfrentarse a las labores diarias sin el apoyo de la mujer del hogar.

Este clip, que dura poco más de 3 minutos llama bastante la atención de seguidores que no solo lamentan lo ocurrido, sino que además expresan que curiosamente ahora a su esposo e hijos les tocará hacer realidad el video y llevar sus vidas con la ausencia de la mujer de la casa.

¿Que pasó con Yenny Ariza, mamá de Los Patojos?

El caso fue confirmado por la Policía de Santander que detalló que el cuerpo sin vida de la mujer fue descubierto por su papá quien, al llegar a casa, descubrió a la mujer suspendida de una soga al cuello.

El hombre inmediatamente llamó al esposo de la mujer y algunos vecinos quienes habrían intentado auxiliarla pero sus esfuerzos fueron en vado ya que Yenny ya no tenía signos vitales.

La primera hipótesis, que apunta a que la mujer se quitó la vida, esta siendo investigada ya que hay otras sospechas que piden confirmar que no haya habido presencia o participación de terceros y alteración de la escena.

Uno de los hijos de la creadora de contenidos hizo un llamado especial a las autoridades para que "investiguen a fondo qué pasó con mi mamá, porque ella no estaba ni deprimida ni nada".

