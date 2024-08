Descubren cuaderno con un escrito que revelaría detalles en muerte de mamá de Los Patojos

Continúa la investigación por el extrañofallecimiento de Yenny Judit Ariza, mamá de Los Patojos, reconocidos influenciadores santandereanos y quienes se dieron a conocer en pandemia por sus contenidos de humor sobre la cotidianidad de las familias en el campo.

La mujer fue encontrada sin vida en la tarde del lunes 26 de agosto, dentro de su habitación en la finca donde vivenen zona rural de Santander, cuando su esposo y papá de sus hijos llegó a la vivienda y descubrió la lamentable escena.

Lo que se dice preliminarmente es que cuando llegó el esposo de la mujer la encontró dentro de la habitación suspendida de una soga atada a una viga, y que fue él quien la logró bajar; pero lastimosamente la mujer ya estaba sin signos vitales.

Inmediatamente se dio aviso a autoridades que llegaron hasta el lugar para realizar el reporte judicial que confirmó el fallecimiento de Yenny Judit Ariza; posteriormente hizo presencia personal de criminalística para el respectivo proceso de levantamiento.

Revelan cómo fue encontrada mamá de 'Los patojos'

Descubren cuaderno con un texto junto a mamá de Los Patojos

Un grupo de investigadores quedó a cargo del caso e inició una indagación para recolectar material probatorio y pistas que permitan esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió realmente en la finca de Los Patojos donde terminó sin vida su mamá.

Versiones extraoficiales indican que los expertos habrían recolectado elementos que estarían siendo analizados y que tendrían relación con los hechos, como la soga que sostenía a la mujer.

Pero uno de los elementos más llamativos habla de un cuaderno o una libreta que habría sido encontrada en la habitación y que contendría un texto hablando sobre el fallecimiento de Yenny Judit Ariza.

Las versiones no confirmadas oficialmente indican que en el cuaderno habría sido descubierto un texto en el que supuestamente la mujer se despedía de su familia y anunciaba su decisión de apagar su vida.

Sin embargo, el contenido del escrito no ha sido revelado por autoridades que analizan el mensaje y la caligrafía para determinar si, en efecto, fue escrito por la mamá de Los Patojos o si hay señales de alguien más.

¿Muerte de mamá de Los Patojos fue provocada?

Los ocurrido con Yenny Judith Ariza sigue bajo investigación de expertos que buscan determinar si fue provocada por un tercero que habría alterado la escena o si la mujer habría provocado su propio final.

Primeras hipótesis apuntan a que Yenny Ariza habría decidido apagar su vida pese a que, según su familia, se mostraba feliz y sin problemas mayores aparentes.

Sin embargo, hay varios detalles que llevan a sus familiares a creer que puede haber alguien involucrado en los hechos, tal como lo detallan algunas de las palabras expresadas por uno de Los Patojos quien en medio del dolor al anunciar la pérdida de su mamá expresó: "No sé qué le hicieron... Ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó, me la mataron. Se me derrumbó todo. A ella le hicieron algo".

Estas palabras llevaron a sus seguidores a insistir en que se investigue a fondo toda la escena para si la mujer acabo con su vida o si posiblemente pueda tratarse de una alteración de la escena en la que habría responsabilidad de un tercero.

Hasta el momento la investigación está en etapa inicial y se contemplan las dos hipótesis en las que hay especulaciones basadas en supuestos y en información no oficial que ha venido surgiendo a medida que se van conociendo detalles del caso.

Hace 2 horas aproximadamente, uno de los hijos de la familia #LosPatojos de Jesús Maria, acá en Santander, confirmó que su mamá fue encontrada muerta en ese mismo pueblo. #LosPatojos son una familia campesina, dedicada a hacer videos de humor.

