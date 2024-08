Muerte de mamá de Los patojos apuntaría a una tercera persona: "Me la mataron"

Hay conmoción en Colombia por la sorpresiva muerte de Yenny Judit Ariza, mamá de los jóvenes creadores de contenidos en Santander, conocidos como Los Patojos, y cuya familia se dio a conocer en redes sociales por sus videos en los que muestran con humor la cotidianidad de la vida de familias campesinas.

Pues en medio de los videos jocosos que solía publicar esta familia, en la tarde del lunes 26 de agosto los jóvenes publicaron un lamentable video titulado 'Nuestra mamá murió hoy'; en este clip, uno de los hijos de la mujer, visiblemente afectado, anunció el fallecimiento de su progenitora y dio algunos detalles de los hechos.

Contó que se enteró de la situación a través de una llamada en la que le informaron quesu mamá fue encontrada sin vida dentro de la finca donde viven; además le dieron detalles aterradores sobre el hallazgo.

"Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo... Me acabó de llamar mi hermano a decirme que murió; ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está. Qué golpe tan duro", expresó el influencer en su video.

Ella era Yenny Judit, mamá de 'Los patojos' /Foto: redes sociales

Publicidad

¿Mamá de Los Patojos fue asesinada?

Tras este video la noticia sobre la muerte de Yenny Judit Ariza se viralizó rápidamente, desatando una oleada de solidaridad en redes sociales hacia los hijos de la mujer que aún no entienden lo que ocurrió con su mamá.

Publicidad

Sin embargo, en medio de los mensajes de solidaridad y apoyo a los jóvenes surgieron algunos interrogantes en los que internautas detallaron las palabras de uno de los hijos de Jenny Ariza quien dio a entender que el fallecimiento de su mamá, probablemente, estaría relacionado con una tercera persona.

Pues en medio de su dolor el joven expresa en el video: "No sé qué le hicieron... Ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó, me la mataron. Se me derrumbó todo. A ella le hicieron algo".

Lo que lleva a sus seguidores a apoyar la idea de que la mujer no habría acabado con su propia vida como apunta la hipótesis inicial, sino que posiblemente pueda tratarse de una alteración de la escena en la que habría responsabilidad de un tercero.

Lo cierto es que hasta el momento todo son especulaciones basadas en supuestos y en información no oficial que ha venido surgiendo en medio de la difusión del caso.

Publicidad

Las autoridades por su parte iniciaron una investigación para reconstruir toda la escena de los hechos y poder determinar exactamente cómo ocurrió la situación y si hubo participación de alguna persona o si todo correspondió a una decisión tomada por Yenny Judit Ariza, mamá de Los Patojos.

Hace 2 horas aproximadamente, uno de los hijos de la familia #LosPatojos de Jesús Maria, acá en Santander, confirmó que su mamá fue encontrada muerta en ese mismo pueblo. #LosPatojos son una familia campesina, dedicada a hacer videos de humor.

🙏🏻✨😭 pic.twitter.com/oyAwup2NMT — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) August 26, 2024

Puedes ver: Esto encontraron los investigadores en la habitación de Mauricio Leal