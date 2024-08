Reconocidos creadores de contenido confirman hallazgo de su madre sin vida

La madre de una conocida familia de influencers colombianos conocida como ‘Los Patojos’, fue encontrada sin vida en el municipio de Jesús María, Santander. La noticia fue confirmada por uno de los jóvenes creadores de contenido a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el video, titulado "Nuestra mamá murió hoy", el joven campesino reveló la trágica noticia con gran dolor. Según su relato, el hallazgo de su madre sin vida fue confirmado tras realizar unas grabaciones.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estábamos grabando lo más de bien”, explicó en el video, mostrando la conmoción y confusión que enfrenta su familia.

El joven, con voz quebrantada, agregó que su madre estaba en perfecto estado de ánimo el día anterior. "Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí", expresó, visiblemente afectado.

La noticia ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general. Mientras algunos han mostrado su solidaridad y compasión hacia la familia, otros han criticado el uso de la trágica noticia para generar contenido en las redes sociales, planteando que este tipo de situaciones no deberían ser aprovechadas para obtener visualizaciones o interacciones.

¿Quién era la mamá de ‘Los Patojos’?

Yenny Judit, la fallecida, era originaria de Sucre, Santander, y contaba con 45 años. La familia de creadores de contenido había ganado popularidad durante la pandemia por sus publicaciones relacionadas con la vida campesina y el humor, lo que les permitió conectar con un amplio público en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las causas de la muerte de Yenny Judit. Las investigaciones han comenzado para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El caso continúa bajo investigación, y se espera que den más información sobre el motivo de su deceso en los próximos días.

Hace 2 horas aproximadamente, uno de los hijos de la familia #LosPatojos de Jesús Maria, acá en Santander, confirmó que su mamá fue encontrada muerta en ese mismo pueblo. #LosPatojos son una familia campesina, dedicada a hacer videos de humor.

