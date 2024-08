Habla investigador al que se le pasó por alto video de Mauricio Leal, ¿reconoce error?

El caso de Mauricio Leal sigue dando giros inesperados, el reciente video descubierto en el celular del estilista y que parece ser importante en la definición del homicidio, no fue presentado por la Fiscalía dentro de los elementos materiales probatorios, lo que obligó de alguna manera a que el ente investigador diera una respuesta en cuanto a este metraje.

La procuraduría General de la Nación adelantó un informe en el que trata de dar claridad a las dudas que dejó el proceso luego de que el video en cuestión saliera a la luz, en el que reposa entre tantas cosas las declaraciones del investigador del CTI que estaba encargado de la custodia y análisis de todos los elementos de prueba, incluso el celular de donde se extrajo dicho video.

De acuerdo con el medio Semana, el documento que sostiene lo que dice el investigador indica que: "En respuesta al requerimiento de la presente orden a policía judicial, aclaró que los dos videos publicados por los medios Noticias Caracol y Focus Noticias no fueron detectados durante la labor de análisis realizada al reporte en PDF de la extracción del celular de Mauricio Leal. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso".

No obstante, el investigador deja claro que todo el material probatorio extraído del celular del estilista fue legalizado ante los jueces, lo que descartaría el ocultamiento de pruebas y, por el contrario, desplaza la culpa hacia la falta de rigurosidad de la defensa a la hora de analizar las pruebas que se les fueron entregadas.

Publicidad

Por su parte, el abogado de las víctimas, el señor Élmer Montaña, dio su opinión acerca de las señalizaciones que se le hace a la Fiscalía: "Si la Fiscalía no uso esos videos por la razón que sea, no afecta para nada el proceso penal, porque la Fiscalía tiene la facultad de usar los elementos de prueba que considere necesarios para demostrar su teoría del caso. Por lo tanto, no usar determinados elementos de prueba para nada afecta a la defensa, ni al proceso".

Esto encontraron los investigadores en la habitación de Mauricio Leal