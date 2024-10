La Gorda Fabiola se despidió de Polilla después de fallecer: "La vi detrás de la ventana"

El humorista Nelson Polanía, conocido artísticamente como Polilla, contó detalles hasta ahora desconocidos sobre el fallecimiento de su esposa Fabiola Posada , más conocida como la Gorda Fabiola y los eventos que ha enfrentado después de su pérdida.

En una conmovedora entrevista en Día a Día Polanía contó que él mismo decidió retomar sus labores en Sábados Felices y que luego de una llamada a la productora del programa acordaron que este lunes se presentaría a Caracol Televisión para grabar un nuevo capítulo.

Sin embargo su llegada no fue solo para grabar chistes, pues Polilla llegó a las instalaciones cargando un cofre con las cenizas de Fabiola Posada, las cuales fueron ubicadas en uno de los estudios de Caracol Tv que previamente fue adecuado para una misa en homenaje a la Gorda Fabiola.

Luego de la misa el humorista fue entrevistado en Día a Día donde abrió su corazón y completamente conmovido reveló cómo fueron las últimas horas de vida de Fabiola y además cómo han sido sus días sin ella.

En medio de su relato Polilla contó que se ha soñado tres veces con la Gorda Fabiola y que cada sueño ha tenido una situación y un sentimiento diferente.

Gorda Fabiola se despidió de polilla después de fallecer

El humorista recordó que pocos días después de la pérdida de su gordita ella se el presentó en un inesperado sueño y en el que se habría despedido desde la clínica.

Según el relato, en el sueño él apareció ingresando a la clínica Colombia y, al mirar hacia la habitación 6 donde estuvo internada Fabiola Pasada pudo verla a través del vidrio.

Polilla recordó este sueño con algo de nostalgia al contar que vio a su gordita detrás del vidrio sonriéndole y moviendo su brazo en señal de saludo. "Ella me saluda con la mano y yo levanto la mano y también la saludo".

En el sueño Polilla siguió caminando hacia la habitación donde estaba viendo a la Gorda Fabiola pero al llegar a la puerta fue interrumpido por un médico que le impidió el paso.

"Yo voy a entrar y el médico no me deja... Pero yo no hago caso y me entró a la habitación", recordó Nelson Polanía al tiempo que agregó que el ingreso a la habitación lo llenó de tristeza.

Pues narró que una vez abrió la puerta y entró a la habitación estaba vacía y ya no pudo ver más a la Gorda Fabiola: "Ya no la encuentro y en eso el médico me dice: 'Si ve, yo le dije que no entrara'".

Este episodio ha sido tomado por internautas como una señal de despedida en la que "la Gordita Fabiola le mostró el sueño que ella estaba junto a ellos cuando la estaban llorando en la clínica". Otros usuarios expresan que es una comunicación que quiso tener la humorista para tranquilizar a su esposo.

Por último Polilla dijo que después de ese episodio soñó nuevamente con la gordita en la habitación del hospital: "Estaba acostada con su pijamita azul y me dice: 'abrázame"".

"Yo la abrazo y ella me susurra al oído: 'Dime que me amas, dime que me amas, por favor'", contó Polilla quien agregó que él la abrazó fuerte y tras decirle lo mucho que la ama se despertó.

