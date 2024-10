Así fue como Polilla supo que la Gorda Fabiola fallecería; el código que se rompió ese día

Un emotivo momento se vivió en Caracol Televisión durante la mañana de este lunes 7 de octubre cuando el humorista Nelson Polanía, más conocido como Polilla, retomó sus labores con Sábados Felices y regresó a las instalaciones para una grabación.

Pues Polilla fue recibido por compañeros de trabajo que tenían preparada una misa en uno de los estudios del canal para rendir homenaje a su fallecida esposa Fabiola Posada, conocida artísticamente como la Gorda Fabiola.

Sorpesivamente el humorista llegó cargando un pequeño cofre en el que reposan las cenizas de su amada Fabiola que quiso llevar para que estuvieran presente en la eucaristía y para que sus amigos y compañeros de trabajo le pudieran dar el último adiós.

Luego de la ceremonia religiosa Nelson Polanía fue invitado al programa Día a Día donde también rindieron un conmovedor homenaje a la Gorda Fabiola a quien recordaron entre risas y lágrimas.

Polilla y la Gorda Fabiola, pareja de comediantes colombianos / Foto: Instagram @polilla_feliz

Así fueron las últimas horas de vida de la Gorda Fabiola

En medio de la entrevista con el programa de Caracol Televisión el humorista dedicó unos minutos para compartir con sus compañeros y con la audienciacómo fueron sus últimos momentos con la gordita Fabiola quien falleció en la mañana del 19 de septiembre de 2024 en la clínica Colombia.

Contó que tras unos problemas de salud la Gorda Fabiola fue ingresada a la Unidad de Cuidado Intensivo en la noche del miércoles 18 de septiembre, aproximadamente a las 10:00 p.m y que cuando se despidieron ella estaba muy tranquila y de buen ánimo.

Sin embargo, a las pocas horas los llamaron a decirles que su estado era delicado y que debían sedarla e intubarla; pasaron las horas y Polilla recibió una nueva llamada de la clínica en la que le informaron que los órganos de Fabiola no reaccionaban a los medicamentos y que se estaban apagando poco a poco.

Por esa razón Polilla, los hijos de Fabiola y otros familiares llegaron a la clínica hacia las 4:00 a.m del 19 de septiembre donde tuvieron la oportunidad de entrar durante la madrugada y parte de la mañana a la habitación de la gordita para estar con ella y hablarle esperando una recuperación.

Pero lamentablemente a las 10:45 a.m. los médicos dieron la noticia más dura que han escuchado: La gorda Fabiola ya tenía la mayoría de órganos fuera de funcionamiento y su muerte ya iba entre 90% y 95% de avance.

El código que tenían Polilla y la Gorda Fabiola y por el que supo que ella fallecería

En medio de la dolorosa noticia los médicos pidieron a la familia entrar por últimas vez y despedirse ya que Fabiola Posada estaba a punto de fallecer.

En la entrevista con Día a Día Polilla recordó que luego de decirles que a su gordita solo le quedaba un 10 o un 5% de vida decidieron ingresar todos a la habitación para abrazarla y decirle las últimas palabras, pues están seguros que pudo escucharlos.

"Entramos 9 personas. Yo tomé la crema y le hice masajes en sus piernitas y pies; luego le agarré la mano con la esperanzas de que respondiera con alguna señal!, dijo Polilla quien reveló que siempre tuvieron un código de pareja en el que con un apretón al dedo pulgar se expresaban amor.

"Nosotros teníamos un código en el que yo le apretaba el dedo pulgar y ella me lo apretaba también; eso significa te amo", relató Polilla con voz entrecortada y recordando que le tomó la mano a la gorda para apretarle el dedo, pero ella ya no respondió.

"Yo comencé a espicharle su dedito y fue la primera vez que no me respondió; ya no me apretó y ahí entendí que se estaba yendo y que debía dejarla ir", dijo Nelson Polanía entre lágrimas.

Recordó que luego de ver que su amada ya no respondía, decidió hablarle al oído diciéndole cuánto la amaba y que se podía ir a descansar tranquila.

"Yo le decía que sabía que estaba luchando pero que se fuera tranquila. Ahí mi hijo puso la canción 'Me gustas' y mientras sonaba yo le decía 'Te amo' y ahí fue cuando se me murió", contó entre el llanto.

