El día que la Gorda Fabiola regresó de la muerte; así fue su experiencia en el infierno

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de la humorista de Sábados Felices Fabiola Posada, conocida artísticamente como la Gorda Fabiola, quién falleció en la mañana de este jueves 19 de septiembre en una clínica de Bogotá.

La humorista sufrió en las últimas horas complicación de saluda tras varios percances se sumaron a una serie de condiciones médicas que ya traía como la diabetes y cuatro infartos a los que había sobrevivido años atrás.

Y fue justamente en uno de esos graves episodios médicos que Fabiola posada tuvo una experiencia con lo que se llama popularmente como "el más allá", en el que dijo que dio cuentas de sus pecados, recorrió su vida, se encontró con familiares fallecidos y, además, le anunciaron una misión de vida para tener la oportunidad de volver.

Así fue la experiencia de la Gorda Fabiola con la muerte

Publicidad

En una entrevista concedida al programa La Red, de Caracol Televisión, la humorista recordó que todo inició en medio de una grabación de Sábados Felices en la que sufrió un desmayo y fue llevada de urgencia a una clínica en Bogotá, donde los médicos confirmaron que su estado era delicado.

Lo que parecía un simple desmayo tuvo al borde de la muerte a la Gorda Fabiola quien estuvo internada durante 23 largos días y en los que las esperanzas médicas no eran muchas.

Publicidad

Durante esos días en los que estuvo en estado de coma Fabiola dice que su alma tuvo contacto con la muerte quien la llevó tanto al cielo, como al infierno. En el relato la humorista recordó que inicialmente se vio en un lugar muy oscuro donde la recibió una persona con un rostro aterrador: "Él se burlaba de mí y me decía: 'Hola Fabiola, mira donde nos vinimos a ver'".

Recordó además que lo primero que ese ser oscuro le preguntó fue si se portó bien en vida, ante lo que ella le respondió que sí; pero esta entidad se le burló y le hizo sentir terror la decirle que iban a matar a su nieta,

“Un sitio que parecía una caverna, rostros muy horribles, almas lloraban y se lamentaban, pedían auxilio y perdón", dijo en la entrevista.

Pero eso no fue todo ya que inmediatamente se vio encerrada en una jaula en la que comenzó a gritar mientras recibía latigazos. "El dolor era tan intenso que en un momento ya no sentí dolor".

Publicidad

Y la tortura del alama negra que tenía a Fabiola en el infierno aumentó cuando pidió que encerraran a su nietecita en la misma jaula, ante lo que la comediante asegura que suplicó por la vida de la bebé.

En la entrevista la Gorda Fabiola narró que le mostraron cada una de sus acciones mala en vida "como si fuera una película"; dijo que siguió caminando y llegó al lugar donde están las alamas en pena. "No imaginas el dolor y sufrimiento que hay en ese lugar... Me pedían ayuda y yo les decía que no me tocaran".

Publicidad

La Gorda Fabiola se encontró con un familiar en el purgatorio

Fabiola recordó además que en el 'purgatorio' se encontró con un familiar fallecido y entendió que estaba penando por sus pecados cometidos en vida.

Ese episodio la llevó a hablarle a Dios y rogarle por su vida, expresando que no había sido tan mala. Dice además que escuchó que su esposo, Polilla, acaba de autorizar que los médicos la desconectaran de los aparatos que la mantenían viva.

Al tiempo que su "alma suplicaba en el purgatorio" sus compañeros de Sábados Felices y personal de Caracol Televisión se reunieron a orar por su alma ya que se había decidido que el día siguiente sería desconectada.

Publicidad

Pero justo cuando la desconectaron su "alma volvió al cuerpo y comencé a reaccionar", dijo Fabiola quien agregó que aún su alma no había vuelto del todo y que pudo estar en el cielo.