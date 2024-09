La Gorda Fabiola resistió 4 infartos antes de morir; solo funcionaba el 40% del corazón

Fabiola posada, conocida artísticamente como la Gorda Fabiola, falleció en la mañana de este jueves 19 de septiembre tras varios días luchando contra varias complicaciones de salud.

La artista, que había cumplido 61 años justo un día antes de su fallecimiento, logró hacerle el quite a la muerte durante varios años en los que su salud le jugó varias malas pasadas con problemas de diabetes y cuatro infartos de los que logró salir victoriosa.

Pero esto no fue motivo para que Fabiola cambiara su visión de la vida y por el contrario cada vez se mostraba más agradecida con Dios por la vida y optimista de quedar completamente sana.

Esta lucha contra los infartos fue relatada por la humorista en varias entrevistas que concedió a medios de comunicación y en las que relató con orgullo que salió de la muerte cuatro veces tras sufrir infartos.

Una de esas entrevistas fue a un programa del Canal Institucional en el que recordó su infancia, su lucha contra la discriminación por ser de talla grande, su amor con su esposo, el también humorista ´Nelson Polanía, 'Polilla' y, por supuesto, las complicaciones de salud que la tuvieron en más de una oportunidad al borde de la muerte.

En el minuto 14:40 la humorista habla puntualmente de los cuatro infartos a los que sobrevivió y de los que fue perdiendo poco a poco el funcionamiento de su corazón; pues la gordita vivía actualmente con solo el 40% de funcionamiento de este órgano vital.

El primer infarto ocurrió en 2014 cuando Fabiola Posada se encontraba grabando en en Estados Unidos; posteriormente, tras llegar a Bogotá sufrió un segundo infarto y estando en la clínica, tras un electrocardiograma los médicos observaron un nuevo infarto mucho más dañino, lo que obligó a que fuera internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo allí no paró todo, pues estando bajo cuidados médicos en la Clínica Colombia Fabiola Posada presentó un cuarto infarto que la llevó a una cirugía a corazón abierto las 3:00 a.m.

"Tengo cuatro puentes; me tuvieron que sacar una vena de la pierna izquierda para hacerme los puentes del corazón", contó la humorista en la entrevista en la que expresó que "estuve demasiado grave, pero sobreviví porque me aferré a la vida, porque no ha acabado mi misión".