Filtran audio de la Gorda Fabiola antes de morir; hizo petición especial

El legado de la ‘Gorda Fabiola’ ha sido revivido con la reciente publicación de un audio inédito, donde la comediante y empresaria colombiana reflexiona sobre su vida y su visión del futuro.

En este mensaje, divulgado por el programa de televisión Lo Sé Todo, Fabiola Posada compartió cómo quería ser recordada, revelando el epitafio que deseaba para su tumba: "Descansa en paz, alma mía, solo querías reír".

Esta frase, cargada de humor y emoción, refleja la esencia de la mujer que durante décadas alegró los hogares colombianos con su talento en la televisión y el teatro.

Posada, originaria de Santa Marta, no solo se destacó como humorista, sino también como empresaria. Su marca de ropa, 'By La Gorda Fabiola', se especializaba en ofrecer moda para mujeres de tallas grandes, desafiando los estereotipos de la industria y promoviendo la idea de que la belleza no tiene talla.

Publicidad

"Quizá el gran legado que quisiera dejar es que todas las mujeres de tallas plus, que tienen sobrepeso, entiendan que ellas también son bellas, que no deben sentir ningún complejo", expresó Fabiola en el mensaje revelado.

La humorista, conocida por su carácter alegre a pesar de los desafíos de salud que enfrentó, también habló en el audio sobre la importancia de reír en medio de la adversidad.

Publicidad

Diagnosticada con diabetes a los 32 años, y tras haber superado cuatro infartos y una cirugía de corazón abierto, Fabiola mantenía su sonrisa, una característica que la definió hasta el final. “El legado para todo el mundo es que hay que reír pese a la adversidad. Reír llorando es lo mejor que puede pasar”, subrayó.

A lo largo de su vida, Fabiola Posada enfrentó duros momentos, pero siempre encontró una forma de transformarlos en humor. En una de sus entrevistas más personales, relató una experiencia cercana a la muerte que vivió en 2018, después de pasar 23 días en coma tras una operación.

En su testimonio en el programa La Red, describió una visión en la que se veía en una caverna oscura, rodeada de figuras angustiadas. Aunque la experiencia fue aterradora, la humorista la compartió como una reflexión sobre sus errores y cómo, al regresar a la vida, decidió valorar cada momento.

El deseo de Fabiola de ser recordada no solo por su humor, sino por el mensaje de aceptación y fortaleza que promovió, resonó profundamente en su público.

Publicidad

En el mensaje difundido por Lo Sé Todo, reiteró su deseo de que las mujeres acepten sus cuerpos y encuentren confianza en su propia belleza.

“Busquen sus fortalezas y saquen provecho de ellas”, animaba la humorista, quien también expresó su convicción de que la risa es el mejor remedio para las dificultades.

Publicidad

Con su carácter entrañable y su visión de vida, Fabiola Posada no solo conquistó los escenarios, sino que dejó una huella en la sociedad colombiana.

Mira también: La Gorda Fabiola resistió 4 infartos antes de su muerte