La fría llamada que recibió 'Polilla' a las 3:00 a.m: el fin de La Gorda Fabiola

La madrugada del 19 de septiembre fue escenario de una noticia que conmovió al país: la muerte de la reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, quien por años deleitó al público en el programa 'Sábados Felices' de Caracol Televisión.

La humorista, una figura emblemática del humor colombiano, falleció tras enfrentar complicaciones de salud que la llevaron a ser hospitalizada la noche anterior.

Según lo que se ha conocido, Fabiola ingresó a la clínica el 18 de septiembre, luego de sufrir serias complicaciones relacionadas con su estado de salud. Aunque los detalles sobre la causa exacta de su muerte no han sido oficialmente revelados, se sabe que desde hacía años luchaba contra la diabetes tipo 2, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía apenas 32 años.

La diabetes, una de las principales causas de complicaciones de salud en el país, le pasó factura a la humorista, quien en más de una ocasión habló abiertamente sobre su lucha diaria contra esta enfermedad.

La noticia de su muerte fue confirmada en la mañana del 19 de septiembre durante la emisión del programa 'Día a Día', también de Caracol Televisión. Los presentadores, visiblemente afectados, no pudieron contener las lágrimas mientras informaban en vivo sobre la pérdida de una de las grandes figuras del humor nacional.

La llamada que alertó sobre grave estado de salud de La Gorda Fabiola

Nelly Bernal, directora asistente de 'Sábados Felices', compartió en una entrevista en vivo con Noticias Caracol un desgarrador relato sobre los últimos momentos de Fabiola. Según Bernal, fue Nelson Polanía, conocido como 'Polilla', esposo de la humorista y también figura de 'Sábados Felices', quien le comunicó la crítica situación en la madrugada.

Polanía le envió un mensaje alrededor de las 3:00 de la mañana, informándole que los médicos le habían solicitado que acudiera rápidamente a la clínica, pues la condición de su esposa era extremadamente delicada.

“Me llegó un mensaje de ‘Polilla’, a las 3:00 a.m., donde me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo llamaron de la clínica y que debía estar allá de urgencia”, expresó Bernal con evidente tristeza. A lo largo de la entrevista, también mencionó que el parte médico inicial no era esperanzador, lo que desde el primer momento despertó gran preocupación en quienes conocían de cerca la situación.

