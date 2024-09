Así fueron los últimos días de la Gorda Fabiola: "No podía estar de pie"

El fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida como 'La Gorda Fabiola', ha sumido en luto a la familia de Sábados Felices y al Canal Caracol, donde su presencia era sinónimo de alegría y risas.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposo, Nelson Polanía 'Polilla', en la madrugada del 19 de septiembre, dejando un profundo dolor entre quienes compartieron con ella tantos momentos.

En una emotiva conversación con Noticias Caracol, Nelly Bernal, asistente de Sábados Felices, recordó cómo, en su última conversación con la humorista, Fabiola le mencionó que estaba lidiando con problemas de salud en una pierna: "me expresó que estaba enfermita de una pierna y que no podía estar mucho tiempo de pie, pero me dijo que estaba bien en general".

Sin embargo, con la valentía que siempre la caracterizó, Fabiola se mostró positiva, sin imaginar que esos serían sus últimos días. "Nos dejó un legado grandísimo y maravilloso", comentó Bernal, destacando el impacto que La Gorda Fabiola tuvo en el mundo del humor.

La salud de Fabiola se había deteriorado en los últimos meses. Polilla, su compañero de vida y también humorista del programa, había expresado la preocupación que sentían por su estado, luego de recibir un diagnóstico poco alentador de los médicos

En la madrugada vi un mensaje de Polilla, que me envió como a las 3:00 de la mañana, donde me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo habían llamado de la clínica y que debía estar allá de urgencia Nelly Bernal, directora asistente de Sábados Felices

La noticia de su partida ha dejado un gran vacío no solo en los estudios de Sábados Felices, donde por años fue una de las figuras más queridas, sino también en otros programas de Caracol Televisión como Día a Día y Noticias Caracol. La presencia de La Gorda Fabiola, tanto en la pantalla como detrás de cámaras, siempre fue motivo de alegría para quienes trabajaron con ella.

El próximo 21 de septiembre, el canal le rendirá un sentido homenaje en Sábados Felices, recordando los momentos más memorables de su carrera y celebrando el legado que deja en el corazón de millones de colombianos. La Gorda Fabiola no solo se destacó por su humor, sino por su gran corazón, y su ausencia será sentida profundamente. Paz en su tumba.

La Gorda Fabiola se ganó 8 mil pesos en su primera participación en Sábados Felices